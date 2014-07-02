'Başbakan'ın örtülü ödeneği kullanması engellenmeli'

CHP İzmir milletvekili Erdal Aksünger, Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa etmesi gerekmez yönünde görüş bildirmesi üzerine “Başbakanlık’ta düz bir memur iseniz, seçim kampanyasında kamunun imkânlarını kullanmamanız için görevden istifanız gerekiyor. Fakat örtülü ödenek bütçesinden 1.5 milyar TL’ye yakın harcama yetkisine sahip Başbakanın istifası gerekmiyor. Bu durumda, Erdoğan’ın seçim gününe kadar görevini sürdürmesi, eşit şartlarda seçime katılma ilkesine aykırıdır” dedi.



Başbakanın örtülü ödenek bütçesini seçim kampanyasında kullanma olasılığına dikkat çeken Erdal Aksünger, “Başbakan, Ekonomi Bakanı ile imzaladığı birkaç belgeyle yasallaşan ve nereye harcandığını kimsenin bilmediği örtülü ödenek bütçesini, direkt veya dolaylı olarak seçim çalışması için kullanması halinde, YSK bunu nasıl denetleyecek?” diye sordu.

'Örtülü ödeneğin kullanılması, seçimi daha da şaibeli hale getirir!'



5018 sayılı Kanunun 24. maddesi örtülü ödenek tarifinde “kişisel çıkar, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz” şeklinde belirtilmesine rağmen bunun fiili olarak aşılabileceğini söyleyen Erdal Aksünger, eski başbakanlardan Tansu Çiller’i örnek gösterdi.



Aksünger, “Çiller’in örtülü ödenek harcamalarını hatırlayın. Siyasi menfaatleri adına Selçuk Parsadan’a örtülü ödenekten para verdiği ama sonradan dolandırıldığı ortaya çıkmıştı. Yine aynı dönem, PKK ile mücadele ediliyor denilerek, silahlı çetelere ve bazı aşiretlere para aktarıldığı yıllarca tartışma konusu olmuştu. Şu an Tayyip Erdoğan’ın harcamaları Tansu Çiller’i bile mumla aratıyor. Başbakanın, Suriye ve Irak’ta ki bazı cihatçı guruplara, rejim muhaliflerine örtülü ödenekten para aktardığını dünya da bilmeyen kalmadı.



Örtülü ödenek harcamaları AKP’nin ilk dönemiyle kıyaslandığında nerdeyse 20 kat artmış durumda. Başbakan örtülü ödenekten kimseye hesap vermeden bazen aylık 200-300 milyon TL’ye yakın harcama yapıyor. Bu paranın çeşitli yöntemlerle aşiret, cemaat, vakıf ve derneklere dağıtılması, seçimin kaderini etkiler. YSK’nın bunu bilmesi, bilse de yasal olarak önleyebilmesi mümkün değil. Çünkü bilen de bu “para şuraya harcandı” derse suçlu durumuna düşüyor ve Başbakan tarafından mahkemeye verilebiliyor. Görünen o ki Başbakan seçimler için istifa etmeyecek ve her türlü kamu gücünü kullanacak. Buna rağmen YSK örtülü ödenek harcamaları noktasında çözüm üretmediği takdirde, seçim daha da şaibeli hale gelecektir” dedi.

Örtülü ödenek

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tarif edilmiş ödenektir. 5018 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca; ilgili yasa maddesinde kamu faydası ve ülke bekası adına yapılan kapalı savunma ( gizli savunma ) ve kapalı istihbarat ( gizli istihbarat ) hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarı, yüksek menfaati, güvenliği, üst düzey sosyal, siyasi ve kültürel vaziyetler gibi durumların gerektirdiği hallerde hükümet ve bağlı birimleri tarafından harcanmak üzere başbakanlık bütçesi dâhilinde ayrılan ödeneğe denir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz.

AKP Dönemi Yıllık Örtülü Ödenek Harcamaları

2012 - 1.2 milyar TL

2011 - 951.2 milyon TL

2010 - 706.1 milyon TL

2009 - 634.4 milyon TL

2008 - 510.8 milyon TL

2007 - 436.5 milyon TL

2006 - 327.4 milyon TL

2005 - 156 milyon TL