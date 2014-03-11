'Başbakan'ın oğlu Burak Erdoğan'a 92 bin ton kapasiteli 6. gemi' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın büyük oğlu Burak Erdoğan’ın, “Safran 1”, “Sakarya", “G. İnebolu”, “Cihan” ve “Bosna”nın ardından 6. gemisi “Pretty”yi (Cici) aldığı öne sürüldü. Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok’un haberine göre, 5 geminin toplam taşıma kapasitesi 92 bin ton. Buna karşın Cici, tek başına 91 bin 971 ton yük taşıyabiliyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak kendi el yazısıyla verdiği 10 Eylül 2001 tarihli mal bildirimine göre oğlu Burak Erdoğan’a 220 bin dolar, 55 bin mark borçluydu. Burak Erdoğan’ın genç yaşında sahibi olduğu paranın kaynağı ise düğününde takılan 29 kilo 139 gram altındı. Bu altınlar 23 Temmuz 2001’de Asgold Kuyumculuk tarafından paraya çevrilmişti. Satılan altınlar karşılığında Burak Erdoğan’a 262 bin TL verilmişti.

Büyük oğul Ahmet Burak Erdoğan, Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık koltuğuna otururken kurduğu, Yenidoğan Gıda Pazarlama ve Ticaret AŞ’de 2005 rakamlarıyla “500 milyon lira (500 TL) dolayında maaşla çalışan” bir personeldi.

Akrabalardan ayrı şirket kurdu

Burak Erdoğan denizcilikteki ilk girişimini babası Tayyip Erdoğan’ın Ülker’deki hisselerini satmasının ardından akrabalarıyla birlikte yaptı. Burak Erdoğan, amcası Mustafa Erdoğan ve halasının eşi Ziya İlgen ile birlikte 10 Nisan 2006’da Turkuaz Denizcilik adlı şirketi satın aldı, şirketin ismini de Bumerz Denizcilik olarak değiştirdi.

Burak Erdoğan, daha sonra amcası ve halasının eşinden ayrı olarak 19 Ocak 2007’de MB Denizcilik Taşımacılık Limited Şirketi’ni kurdu. Erdoğan’ın o dönemki ortağı ise Mecit Mert Çetinkaya oldu. MB Denizcilik, kuruluşundan 18 gün sonra 6 Şubat 2007 tarihinde Hasan Doğan’ın sahibi olduğu Gürgem Denizcilik’ten Safran 1 adlı yük gemisini satın aldı. Bütün uzunluğu 95.54 metre olan 4 bin 300 tonluk gemiyi satın alırken 500 bin doları peşin veren Ahmet Burak Erdoğan, geri kalan 1 milyon 850 bin doları ise 36 aylık taksitle ödedi.

‘Geleni-gideni mi seyredeceklerdi?’

Başbakan Erdoğan, oğlu Burak’ın aldığı gemiyle ilgili eleştiriler üzerine “Benim ailemde komisyoncu bulamazsınız” demişti. Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

“Bazıları çıkmış çocuğumun şu anda kurduğu bir şirketle uğraşıyor. Bir şey bulamazsınız, boşuna uğraşıyorsunuz. Herhalde bundan öncekilerin bazılarının yaptıkları gibi benim ailemin içerisinde komisyoncu bulamayacaksınız. Onlar alınlarının teriyle çalışacakları işleri kurmuşlardır. Hepsinin de kaydı kuydu ortadadır. Öyle gazete başlıklarıyla, yalan dolan ifadelerle bir yere varamazsınız. Başlık başka, altını okuyorsun başka. Bir başkası çıkıyor farklı fiyat, öbürü çıkarıyor farklı fiyat. Alan belli, satan belli. Benim oğlumun bir başka ortağıyla beraber iki ortaklı bir şirketleri var, doğrudur. Aldıkları gemi 16-17 yıllık ufak kosterdir, fiyatı da belli. 2.5 milyon dolar civarında bir gemi. 500 bin dolar peşinatla ve banka kredisiyle kısmen kendi sermayelerini ortaya koyarak aldıkları bir gemidir. Bu gemiyi bundan sonra zaten gemi kendi kazancıyla bunun taksidini ödeyecek noktadadır. Ayrıca eniştemin, kardeşimin de kurdukları bir şirket vardır. Ne yapacaklardı, oturup da bu ülkede geleni gideni mi seyredeceklerdi? Veyahut da daha öncekilerin yaptıkları gibi bir komisyonculuk, ofis bürosu açıp da iş takibi yapanlara belli yüzdelerle iş mi takip edeceklerdi? Bu ailede bu yok.”

Safran 1 uğurlu geldi

Burak Erdoğan’ın Safran 1 gemisinin işleri iyi gidince daha sonra, Sakarya ismini verdiği Eternal Confidence isimli gemiyi filosuna kattı. Erdoğan, 170 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 19 bin 953 GRT’luk kuru yük gemisi için 10 milyon 500 bin dolar ödedi. Burak Erdoğan, 12 Mart 2012 tarihinde sermaye artışına giderek ortağı Mert Mecit Çetinkaya’nın elindeki hisseleri aldı ve şirketin yüzde 99 hissesine sahip oldu. Burak Erdoğan’ın şirketi daha sonra sırasıyla G. İnebolu, Cihan ve Bosna isimli gemileri filoya kattı. Kamuoyuna yansıyan son kasetle gündeme gelen Pretty ise Erdoğan’ın son gemisi. Tek başına 91 bin 971 ton yük taşıyabilen, 15 milyon dolarlık gemi için Albaraka Türk’ün düşük faizli kredi kullandırdığı, kamuoyuna yansıyan son telefon konuşmalarıyla ortaya çıktı.