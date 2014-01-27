Başbakan'ın ofisi bir ay boyunca dinlenmiş

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık Resmi Konutu ve Keçiören'deki evinde priz içerisine yerleştirilen dinleme cihazlarının bir ay boyunca aktif olduğu anlaşıldı.

Milliyet gazetesinin Habertürk'e dayandırdığı habere göre, kapsamlı bir çalışma yürüten Başbakanlık Teftiş Kurulu, konuya ilişkin rapor hazırladı. Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri Başbakan Erdoğan'ın bir televizyon programında açıklamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan dinleme cihazlarının Resmi Konut ve Keçiören'deki evine Erdoğan'ın ameliyat geçirdiği 2011 Kasım ayında koyulduğu bilgisini teyit etti. Müfettişler, 2011 yılı boyunca Başbakanlık Koruma'da görev yapan tüm emniyet ve MİT personelinin ifadesini aldı.

Prizde bir ay kaldı

Müfettişler, kağıt inceliğindeki cihazların dinleme amaçlı ne kadar kaldığını ise TÜBİTAK'dan alınan raporla belgeledi. Böceklerin üzerindeki silikondan yaşlanma sürelerine bakan TÜBİTAK, prizden elektrik alan cihazların 1 ay boyunca aktif olduğunu tespit etti.

Yerleştiren bulundu mu?

Alınan ifadeler ışığında böceği koyduğu ileri sürülen kişiye de raporda yer verildi. Raporun tamamlanmasının ardından adı saklanan kişinin savcılığa bildirileceği öğrenildi. Başbakanlık raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın halihazırda yürüttüğü böcek soruşturmasını da etkilemesi bekleniyor.



Böceklerin ilettiği seslerin nerede dinlendiği ise tespit edilemedi. Müfettişlerin, dinleme kayıtlarının düştüğü yeri de bulamamasında böceklerin bulunduğu tarihin üzerinden 2 yılı aşkın bir zaman geçmesi etkili oldu. Mobil olarak aktarılan dinlemenin nerede kaydedildiğinin geriye dönük bulunmasının teknolojik olarak zor olduğu kaydedildi.