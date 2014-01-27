Yeni Başbakanlık binasında telekulak için özel oda

Ankara’nın Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde 150 dönüm üzerine yapımı süren yeni Başbakanlık binası, üst düzey güvenlik tedbirleriyle donatıldı. 2011 Kasım-Aralık arasında Başbakanlık çalışma ofisi ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın evinde dinleme cihazları bulunması üzerine yeni binada ‘telekulak’ için özel tedbirler alındı.

Binada, başbakanların özel görüşmelerini yapacakları yüksek güvenlikli bir odanın yapımı sürüyor. Dinleme ihtimalini sıfıra indiren özel tedbirlerin alındığı odada, sesleri parçalayarak dinlemeleri imkansız hale getirecek özel cihazlar bulunacak. Ayrıca söz konusu odada priz de bulunmayacak. 2011 yılında Başbakan Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan böcekler de priz içerisine yerleştirilmişti.

Araçlara MR

Ziyaretçi girişi, makam girişi ve personel girişi ayrı dizayn edilen binada Başbakanlık makamının bulunduğu kata çıkacak konukları getiren tüm araçların MR’ı çekilecek. Her türlü terörist saldırı ihtimaline karşı kurulacak olan Hükümet Harekat Merkezi tarafından araçların taraması yapılacak.

3 bin kamera

Bina, polis ya da özel güvenlik görevlileri yerine son teknoloji ürünü güvenlik sistemleri ile donatılıyor. Buna göre yeni Başbakanlık merkez binaya, güvenliği sağlayacak 3 bin kamera sistemi kurulacak. Kameralarla tüm hassas noktalar denetlenecek. Ayrıca Başbakanlık personeline yönelik ziyaret trafiği de kontrol altında tutulacak. Daire başkanlıkları ve alt kadro ziyaretçilerini makam odalarında değil, özel bir odada kabul edebilecek.

Takviye yok

Başbakanlık merkez binanın koruması, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan Acil Müdahale Timi tarafından sağlanıyor. Yeni binanın korumasında da rutin koruma ekibinin dışında bir polis takviyesinin düşünülmediği kaydedildi. Binanın en geç mayıs ayında hizmete girmesi bekleniyor.