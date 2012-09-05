Başbakan'ın masasındaki ankette AKP'nin oyu ne kadar?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne konulan en son ankete göre AKP'nin oy oranı 50,2. Başbakan Erdoğan, son anket nedeniyle "son yapılan seçimlerden iki puan yukarıdayız" demişti.

AKP, 12 Haziran seçimlerinde yüzde 49,8 oranında oy almıştı. 12 Haziran seçimlerde yüzde 25,9 oy alan CHP ise Erdoğan'ın elindeki ankete göre mevcut yerini koruyor. Yine son seçimlerde yüzde 13 oy alan MHP 'de ise bir düşüş olduğu görülüyor.



Büyük istişare



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; AKP yeni yol haritasını belirlemek için bugün Genel Merkez'de büyük bir istişare toplantısı yapacak. 30 Eylül'de büyük kongreye hazırlanan AKP'nin MKYK ve MYK'da kapsamlı bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Partisinin yeni vizyonu için kurmaylarının görüşlerini alan Başbakan Erdoğan, bugünkü genişletilmiş grup toplantısında da hem milletvekillerinin hem de kurucu üyelerinin görüşlerini alacak.



2015-2023 kadro çalışması



Başbakan Erdoğan, AKP'yi önce 2015 seçimleri ve sonra 2023 hedeflerine taşıyacak olan yeni kadro için yoğun bir biçimde çalışıyor. Erdoğan, 30 Eylül'de Ankara Arena'da gerçekleştirilecek ve kendisinin tüzüğün "üç dönem şartı" nedeniyle son kez genel başkan seçileceği 4. Olağan Büyük Kongre'de parti vitrini için de çalışıyor. Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu gibi isimlere davetiye çıkaran Başbakan Erdoğan, olası yeni isimler için de bir yol takip ediyor. Bu iki ismin büyük kongrede partiye katılması bekleniyor. Kulislerde Kurtulmuş'un AKP'ye bir kaç kurmayıyla geçeceği konuşuluyor.



50'şer isim



Hükümet ve parti politikalarını sürekli yaptırdığı kamuoyu araştırmalarını dikkate alan Başbakan Erdoğan, vitrin için kurmaylarının nabzını da tutuyor. Erdoğan, hafta içinde son kez topladığı ve helalleşerek hatıra fotoğrafı çektirdiği MKYK üyelerinden yeni parti yönetimi için isim önermelerini istemişti. Kurul üyelerinin 50'şer kişilik önerilerini Erdoğan'a verdiği öğrenildi.



Tüm birimler Ankara'da



İstişare toplantılarına da önem veren Erdoğan, bugün milletvekillerinin yanısıra parti kurucularını, il başkanlarını, kadın kolları ve gençlik kollarını da bugün için Ankara'ya çağırdı. Erdoğan, toplantıda partisinin vitrin değişikliği hakkında görüşler alacak. Kurucular, milletvekilleri ve il başkanları da yeni parti yönetimi için isim önerecek. Erdoğan, kendisine önerilen isimler üzerinde ise çalışma yapacak.



A takımı değişecek



AKP'deki ilk revizyon parti yönetiminde gerçekleşecek. Kongrede 50 kişilik MKYK'nın yarısının değişmesi bekleniyor. Kongreye kadar, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu gibi isimlerin de olduğu yeni yüzlerin partiye katılımı ve MKYK listesine alınması bekleniyor. Partide, üç dönem sınırlaması getiren tüzük maddesi ile ilgili çalışma yapıldığı da belirtiliyor.