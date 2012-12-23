Başbakan'ın makam odasında yeni 'böcekler' mi bulundu?

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki evinde dinleme cihazı bulunduğunu açıklamasının ardından, bilişim polisi dinleme cihazını inceliyor. Erdoğan'ın evi dışında, Meclis ve AKP Genel Merkezi'ndeki makam odalarında da dinleme böcekleri bulunduğu öne sürüldü.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin de dinlendiğini NTV-Star ortak yayınında "Evimin altındaki ofisimde dinleme cihazı bulundu" sözleriyle açıkça dile getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Başbakan Erdoğan'ın Ankara Keçiören'deki evinde Şubat ayında yapılan aramada, dinleme cihazları bulundu. Bunun üzerine tam bir böcek seferberliği başlatıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Erdoğan'ın bulunduğu yerlerde geniş çaplı inceleme başlattı.

Başbakan'ın AKP Genel Merkezi'ndeki makam odası ile Meclis'teki makam odasında da iki farklı dinleme cihazı tespit edildiği öne sürüldü. Ekim ayındaki aramaların ardından Başbakan'ın Meclis'teki odasında geniş çaplı bir tadilat yapıldı.

Başbakanlık koruma ekibinin tepeden tırnağa yenilenmesinin de bulunan böceklerle bağlantısı olduğu iddia edildi.

Bu arada Başbakan Erdoğan'ın makam aracında da arama yapıldığı belirtildi. Aramaların hepsi Erdoğan'ın Ankara dışında programı olduğu günlere denk getirildi.



Soruşturma başlatılmış



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Ankara Başsavcılığı'nın da konu hakkında kapsamlı bir soruşturmayı çoktan başlattığı ortaya çıktı.

Soruşturmaya son olarak Başbakan'ın evinin alt katındaki ofisinden çıkan cihaz da dahil edildi.

Tespit edilen böçekler şu anda Ankara Emniyeti Bilişim Şubesi'nde teknik inceleniyor. Bunun ardından kapsamlı bir rapor hazırlanacak.