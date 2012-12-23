Başbakan'ın evinde bulunan 'böcek' hakkında soruşturma açılmış

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın evi ve makamında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün katıldığı NTV-Star ortak yayınında "Devletin bazı kurumlarında 'derin devlet'ten kalma kötü alışkanlıklar var. Ben dâhil bu dinlemeler bitmemiştir. Derin devlet denen olay boş durmuyor. Evimin altındaki ofisimde dinleme cihazı bulundu" diyerek kendisinin de dinlenildiğinden şikâyet etti.

Taraf gazetesinin edindiği bilgilere göre, Keçiören Subayevleri’ndeki evinde belirli aralıklarla düzenli yapılan aramalar sırasında Erdoğan’ın evinde ofis olarak kullandığı odada dinleme cihazı tesbit edildi.



Evden sonra makamda



Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Şube ekipleri konuyla ilgili incemeler sonucunda hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Bunun üzerine TMK 10. Madde ile yetkili Mustafa Demir tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

Savcı Demir, Başbakan’ın evindeki ofisine söz konusu böceklerin kim tarafından, hangi tarihte yerleştirildiği, ne kadar süreyle aktif dinleme yapıldığı gibi konuları soruşturken o olaydan yaklaşık üç ay sonra bu kez Erdoğan’ın Başbakanlık’taki makam odasında dinleme cihazı bulundu.

Bu dinleme olayı da önceki soruşturmaya dahil edildi. Bu arada olayın ortaya çıkması üzerine Başbakanlık korumaları Emniyet Kararnamesiyle değiştirildi.

Olay eski ve yeni korumalar arasında bir kavgaya da neden oldu ve kavga adliyeye intikal etti. Her iki dinleme olayının İçişleri Bakanlığı tarafından da araştırıldığı öğrenildi.