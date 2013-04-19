Başbakan'ın küstüğü gökdelenlerin sahibi: Proje bitti, tıraşlama olamaz

İstanbul Zeytinburnu’nda yükselen ve İstanbul’un tarihi yarımadasının siluetini bozan gökdelenlerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı da sinirlendirdiği ortaya çıktı. Erdoğan, önceki gün gökdelenleri görünce ‘kahrolduğunu’, sahibinden tıraşlamasını rica ettiğini, bunu yapmadığı için de onunla 5 yıldır konuşmadığını söyledi. Proje sahibi Mesut Toprak ise “Proje bittikten sonra tıraşlamamız mümkün değil” dedi.

Partisinin İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelen Başbakan Erdoğan, kentte yükselen gökdelenleri eleştirdi.

Bazı milletvekilleri “Biz sizin haberiniz olduğunu sanıyorduk” karşılığını verdi. Erdoğan da, “Hayır nereden olsun? Bunları görünce kahroluyorum. Yapılan her binadan benim haberimin olması mümkün değil” dedi. Erdoğan, binaların sahibini tanıdığını, kendisi ile görüşüp “Binaları tıraşlayın” ricasında bulunduğunu belirterek “Yapacaklarını bekliyordum ama baktım ki hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım. Şimdi o insanla konuşmuyorum” dedi.

155 metrelik gökdelen

Radikal gazetesinin haberine göre, Başbakan’ın sözünü ettiği Zeytinburnu’nda yer alan Astay Gayrimenkul’e ait 36, 32 ve 27 katlı üç bloktan oluşan 16/9 projesi uzun süredir eleştiri konusuydu.

Mensucat Santral’ın, Kazlıçeşme’de denize 200 metre mesafedeki 28 bin metrekarelik arazisi, 2007’de TMSF tarafından 45 milyon dolara satılmıştı. Satışın ardından iddialara göre önce imar planı değişikliği yapıldı ve gökdelen dikmek için yasal zemini hazırlandı. Biri 155 metre yükseklikte olmak üzere 3 gökdelenin inşaatı ilerledikçe İstanbul siluetini etkilemeye başladı.

Kuleleri haber yapan Radikal ise gökdelenlerin yükselişinin öyküsünü yazdı. Buna göre siluetin bozulduğu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yapılan vatandaş şikâyetiyle ortaya çıktı. Kıyıdan bakıldığında Sultanahmet Camii’nin minarelerinin arasına üç gökdelen eklenmiş gibi bir manzara vardı.

Genel Müdür Yardımcısı Nermin Beşbaş, inşaatlar için 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’ndan bilgi istedi. Kurulun görevlendirdiği iki uzman yerinde inceleme yaptı. Hazırlanan raporda parsele ait tescil kaydının olmadığı, sit alanı içinde olmayan parsele ilişkin plan yapma, onama yetkisinin İBB ve Zeytinburnu Belediyesi’nde olduğu belirtildi. Raporda ayrıca yapılaşmanın İstanbul’un siluetini olumsuz etkilediği tespit edildi. Bilgiler Koruma Bölge Kurulu’na intikal ettirildi. Bölge Kurulu da bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdi.

Bakanlık: Durdurun

Bakanlık, inşaatlarla ilgili olarak belediyelerden değerlendirme istedi. İBB ve Zeytinburnu Belediyesi’ne gönderilen 11 Ağustos 2011 tarihli yazıda sit alanında olmasa da tarihi yarımadayı geri döndürülemez şekilde olumsuz yönde etkileyecek uygulamaların durdurulması istendi.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, projenin silueti olumsuz etkileyeceğine dair uyarı yazısı yazdığını belirtti. Ancak inşaatlar devam etti.

‘Tıraşlanması mümkün değil’

‘OnaltıDokuz’ isimli kuleleri yapan Mesut Toprak, hurriyet.com.tr’den Demek Cengiz’in projede herhangi bir yasal sıkıntı olup olmadığı sorusu üzerine ise net bir şekilde şu cevabı verdi:

"Bizim ne ruhsatımızda ne de imarımızda hiçbir sıkıntı yok. Yaptığımız proje tamamen aldığımız imar planına uygundur. Yasal olmayan hiçbir şeyimiz yok. 42 yıllık iş hayatımda yasal olmayan hiçbir işe imza atmadım."

Başbakanın söylediği gibi projenin tıraşlanmasının mümkün olup olmadığı konusunda Toprak, "Mümkün değil. Proje bittikten sonra tıraşlama yapılamaz. Böyle bir şey teknik olarak mümkün değil" dedi.

Cüneyt Özdemir: Başbakan'ın kime küstüğünü konuşmak

Radikal gazetesi yazarı Cüneyt Özdemir de konuyu köşesine taşıdı. Özdemir yazısında, “Biz demokrasiyi son 30 yılın çatışma ortamında sadece düşünce özgürlüğü veya insan hakları parantezlerinde tartıştık durduk. Oysa demokrasi, bir ülkede insanların trafik kazalarında pisi pisine ölmemesidir. Demokrasi, uyanık bir müteahhidin kafasına göre (Başbakan’a rağmen) şehrin siluetini delip geçememesidir. Demokrasi, deprem olduğunda ölmeyeceğinizi bildiğiniz binalarda yaşamaktır. Demokrasi; mimarlık gibi düne kadar mimarlardan başka hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir konuyu anaakım medyada prime time’ın içine taşıyıp tartışabilmektir” ifadelerini kullandı.

16/9 Projesi nedir?

İstanbul Zeytinburnu’nda toplam 3 blokun yer aldığı projede 496 konut bulunuyor. Projedeki bloklar 27-32-36 katlı şekilde yükseliyor. Astay Gayrimenkul’ün 2006 yılında 45 milyon dolara aldığı arazi üzerinde yükselen 16/9’da 154 bin metrekarelik inşaat alanı içinde 1+1, 2+1, 3+1, 3+2 ve 4+2 ile dubleks daire tipleri yer alıyor. Yatırım bedeli 175 milyon dolar olan projedeki bazı daire fiyatları ise 4 milyon doları buluyor.