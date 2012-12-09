Başbakan'ın katıldığı fuarda 'müstehcen' mankenler kesildi

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ikinci Muhteşem Yüzyıl çıkışını yaptığı "Türkiye İnovasyon Haftası" bir skandala sahne oldu. Başbakan’ın gelişi öncesi fuarda sergilenen moda ürünleri ve çıplak, cansız mankenler, aşırı müstehcen oldukları gerekçesiyle kaldırılırken, ürünlerin sergilendiği bazı cansız mankenlerde ise Başbakan’ın huzuruna çıkarmadan önce değişiklik yapıldı. Mankenin kafası, kolları ve bacakları kesilirken üzerilerine teni göstermeyen kumaş giydirildi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde 6-8 aralıkta Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası fuarında çeşitli moda eserleri sergilendi.

Sergilenen eserlerden biri de Ece Akhravi’nin deri kemer koleksiyonu idi. Çıplak cansız mankenler üzerinde sergilenen ürünler TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından çok müstehcen bulundu ve ziyaretinden hemen önce, Başbakan'ın huzuruna çıkmaya uygun hale getirildi. Mankeni hazırlayan sanatçı ise durumdan haberdar edilmedi.

Serkan Ayazoğlu'nun Taraf'taki haberine göre; TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin "kadın olduğu pek belli olmayan mankenler" üzerinde sergilenmez ise ürünlerin kaldırılacağı talimatını vermesiyle, ürünlerin sergilendiği cansız mankenler kafasız, tahta kollu ve bacaksız mankenlerle değiştirildi. Ardından çıplak tenleri kumaş parçalarıyla kaplandı.



Bu şartlarda defile yapılamaz



Sergide Büyükekşi’nin hışmına uğrayan tek ürün Ece Arkhavi’ninki değildi.

Çisil Çirozlar isimli tasarımcının eseri ise "müstehcen" olduğu gerekçesiyle, "iflah olmaz" denerek tamamen kaldırıldı.

Taraf gazetesine konuşan ödüllü tasarımcı Ece Arkhavi, yaşananların çok acı olduğunu belirterek, "Bu şartlar altında kimsenin defile yapmaması gerekir. Yaptığım esere ve tasarıma bana sorulmadan müdahale edilmesi çok acı. Ben onlara bakarken çıplak bir şey görmüyorum. Orada bir eser görüyorum. Esere değil, içine bakıyorlar. Orada canlı bir insan olsa dahi böyle bir şeyin olmaması gerekir. Bu ülkede bikini defilesi yapılıyor, ancak orada gösterilmesi istenen şey kadın değil, üzerindeki üründür" dedi.



'Erdoğan'a rezil olurduk'



Hayal kırıklığına uğradığını söylediği organizasyon yetkililerinden "Bizim rezil olmamızdansa senin hayal kırıklığına uğraman daha iyidir" cevabını aldığını söyleyen Akhravi, şöyle devam etti:

"Ben bu eserle Türkiye ikincisi oldum. Bana eserim ile ilgili olarak, Başbakan’ın görmesi halinde benim eserimin tamamen ortadan kaldırılacağı söylendi. Bu bir İnovasyon haftası ve inovasyonun kelime anlamına bakarsanız bir ürüne değişiklik, yenilik katmak demektir. Kaldı ki ben oraya çıplak bir kadın da koyabilirdim."



'Göğüsleri görünüyordu...'



Konuyla ilgili Taraf’ın sorularını yanıtlayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise sergideki cansız mankenlerin göğüslerinin açık olduğunu ve müstehcen oldukları gerekçesiyle yerlerine kumaşla kaplı terzi mankenleri koyduklarını söyledi.

Sergilenen ürünlerin aksesuar olduğunu ve bu tür çıplak mankenlerle sergilenmesine gerek olmadığını ifade eden Büyükekşi, "Yapılan tasarımlar bir elbise üzerinde gösterilmeliydi. Gerçekte de hanımlar bu aksesuarları kıyafetlerinin üzerine takarlar" diyerek kendini savundu.