Başbakan’ın Kamer’in bayi toplantısında işi ne?

‘Başbakan’a sormak istiyorum. Bir işadamı olan Cihan Kamer’in bayiler toplantısına katılmış mı katılmamış mı?’ diyen Kılıçdaroğlu, ‘Kamer’in ortağı olduğu bazı şirketlere, İstanbul’da imar rantı sağlandığı’ iddiasında bulundu.



CHP İstanbul Belediyesi başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve gelininin Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer’le ortak olduğunu ortaya çıkardığı Ekrem Tosun olayıyla ilgili açıklamalarına devam etti. Önceki gün yaptığı açıklamada olayın kahramanlarından işadamı Cihan Kamer’in İBB Başkanı Kadir Topbaş’la da yakın olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bu kez de “Başbakan’a sormak istiyorum. Bir işadamı olan Kamer’in bayiler toplantısına katılmış mı, katılmamış mı? Bir başbakanın, bir işadamının bayiler toplantısında ne işi var?” dedi.



CHP İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaoğlu, “Cihan Kamer’in ortağı olduğu bazı şirketlere de İstanbul’da imar rantı sağlandığı” iddiasında da bulundu.



Erdoğan’dan kendisine oy verme isteğini yineleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim İstanbul’la ilgili projelerimiz olmadığını söylüyorsunuz. 15 yılda yapamadığınızı 5 yılda yapacağımı söylüyorum. İzin verin size anlatayım. Biz İstanbul’un kendi kaynaklarını kullanacağız, sizden de para istemeyeceğiz. Projelerimizi duyunca dudaklarınız uçuklayacak” dedi.



Seçim anketlerinin kendisini korkutmadığını belirten Kılıçdaroğlu, İstanbullunun dürüstlükten ve haktan yana oy kullanacağını söyledi.