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Politika

'Başbakan'ın kafasında Kürt planı var'

AKP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, "Başbakan’ın kafasında Kürt sorununa ilişkin bir plan var" dedi.

06 Nisan 2009 03:00

Genel başkan yardımcısı olduğu dönemde AKP’nin Kürt politikasını yürüten isim olarak bilinen Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Başbakan’ın kafasında Kürt sorununa ilişkin bir plan var dedi.


'Sorunu çözme şerefi ona ait olacak'

Fırat, Habertürk’te yayınlanan röportajında şunları söyledi: “Başbakan’ın kafasında bir plan var ama zamanlaması önemli. Kürt sorununun çözümüne karşı olan arkadaşlar var ama son karar Başbakan’da, Kürt sorununu çözme şerefi ona ait olacak."

AKP, Kürt oylarını neden kaybetti?

Fırat, bu sorunun yanıtını beş maddede topluyor: 1- Ya sev ya terk et yanlış anlaşıldı, kullanıldı. 2- TRT Şeş yeterli bulunmadı. 3- Başbakan’ın DTP’ye karşı sert söylemleri etkili oldu. 4- Diyarbakır’ı fethedeceğiz söylemi yanlış. 5- AKP, Güneydoğu’da yanlış adaylar koydu.

‘Çiçek’in açıklaması yanlış’

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, DTP için “Iğdır’ı da aldılar, Ermenistan sınırına dayandılar” demişti. Fırat, bu açıklamayı yanlış buluyor: “yanlış. Çok yanlış. AKP içinde kimsenin bunun kabul edebileceğini düşünmüyorum.”

Fırat ayrıca Çiçek’in bu çıkışını ‘gaf’ olarak değerlendirmiyor: Zaten ‘ben düşünerek konuşurum ve lafımın arkasındayım’ dedi” diyor. 

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