CHP ve MHP'ye: Öldürmeye çok meraklıysanız, teröristlerin önünü kesin

Başbakan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın satır başları:

Aile Sosyal Politikalar Bakanımıza yapılan edepsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum. CHP her insan hakları kadın hakları dediğinde edepsizce konuşan o vekili kendilerine hatırlatmam. Edepsizi meclis çatısı altına taşıyanlardan da Başbakan olmaz. Kadınlara saldıracak kadar aklını kaybetmiş birini Meclis'e taşıyacak adamdan da başbakan olmaz.

1 Mayıs açıklaması

Bazı çevreler ve sendikalar gerilimi tırmandırmak, 1 Mayıs'ı gerilim ve çatışma haline getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sendika genel başkanlarıyla bir araya geldik. KESK vardı DİSK vardı TTB vardı. Dün talepleri vardı kendilerine randevu verdim. Burada yapılacak bir törende provokatif bir olayda bırakın siz 20 kişiyi 30 kişiyi.. 1 kişinin ölümüne dayanabilir misiniz? Bunun faturası kime gelecek. Biz işçi kardeşlerimiz emekçi memur kardeşlerimiz bu ülkede 1 Mayıs'ı kutlayamazken bunun önünü açan iktidar biz olduk. O günü de tatil ilan ettik. Rahatlıkla bu kutlamalar yapılsın diye. Sizden bir ricada bulunuyoruz. 21 milyon oya sahip bir parti olarak bu tür törenlerimizi Kazlıçeşme'de yapıyoruz da siz niye yapmıyorsunuz? Avrupa ve Anadolu yakasında iki yeni miting alanı inşaa ediyoruz.

30 yıl bu ülkede 1 Mayıs törenleri yapılamazken illa Taksim demeniz bunu Ak Parti'ye karşı yapıyoruz anlamına geliyor. Temenni ederim ki söylediklerimizde bir netice almış oluruz. Biz orada İçişleri Bakanlığımız emniyetimizle her türlü tedbiri alacağız ve alana böyle bir girişe müsaade etmeyeceğiz. Sendikalardan inatlaşma değil anlayış bekliyorum. Türkiye'de huzurun kalıcı barış havasına girdiği şu günlerde sendikaların huzura daha fazla katkı sunmasını bekliyorum.

Bugün esnafımıza güzel bir haber vecerğiz. Esnafımız bizim dönemimize kadar Halk Bankası'nda yüzde 47 faizle para alıyordu. Şimdi yüzde 7 oranında faizle para alacak.

'30 yıldır savaştık da ne oldu?'

Elinizi vicdanınza koyun ve bir muhasebeye tabi tutun. Çok acı günler yaşadık, telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşadık. Eskişehir'de şehit babası "bu süreci bir şehit ailesi olarak can-ı gönülden destekliyoruz. Bizn yandık başkası yanmasın. Biz 9 yıldır acı çekiyoruz. Benim kan düşmanım dahi bu evlat acısını görmesin"

Nereye kadar devam edeceğiz? 30 yıldır devam ettik de ne oldu? Dikkat ediyorum bu tür ailelerden gelen temenniler hep bu istikamette. Tıpkı Denizli'de şehit Vedat'ın ailesi gibi, Eskişehir'deki şehit İsmail'in ailesinin duasına "amin" diyoruz. Aylardır bir tek çocuğumuzu bile terör nedeniyle babasını kaybetmedi.

Ey CHP, ey MHP bundan niye rahatsızsınız? Bu kan sevdası ne? Ölmeyi çok seviyorsanız gidin dağlara yurt dışına çıkacak teröristlerin önünü kesin!

yoksul gariban halk çocuklarıo şehit olduk.a birileri burda hep ellerini ovuşturdular. Öyle bir tezgah kurmuşlar ki terörle besleniyorlar. Korkutup bölgeyi dizayn ediyorlar. Kimse kusura bakmasın biz o tezgahı bozarız.

Şimdi o tezgahın sahipleri birbirlerine sarılmış. MHP, CHP, TKP emekli siyasetçiler İP2nin kucağında zırıl zırıl ağlıyor. Çünkü terör son sığınaklarıydı. Onu kaybediyorlar.

Bahçeli'ye: İP'nin Genel Başkanı'nı çok mu özledin?

Dün MHP Genel Başkanı ağzındaki baklayı çıkardı. Bizim İP ile ittifakımızı yok diyemiyor. İP'nin Genel Başkanı'nı cezaevinden çıkarın diyor? sayın Bahçeli çok mu özledin? Gider onu da ziyaret edersin. Fotoğraf mı çektireceksin? Artık photoshop teknikleri çok ilerledi. İP'nin Genel Başkanı'nın Bekaa vadisinde çektirdiği fotoğrafa kendini ekle, olsun bitsin.

Türkiye'nin yarısından fazkasın milletvekili çıkaramayan bir partinin ülkenin tamamını ilgilendiren bir konuda söz söylemesi mümkün mü?

Pazarlık yapılıyormuş tamamen yalandır. Terör örgütü meşruiyet kazanacakmış, bu da yalandır. Kirli bir savaşın kazananı olmaz. Şerefli bir barışın ise kaybedeni olmaz. Kan kanla yıkanmaz. Bu sürecin kaybedeni kan aşıkları olacaktır. Bu sürecin kazananı milletimiz olacaktır, türkiye olacaktır, en önemlisi de anneler babalar olacaktır.

'Bahçeli BOP ne diye sorsan yuanıt veremez'

Bugün yine konuşuyor: Bahçeli'nin şu ifadesi çok anlamlı: BOP'un başkanı diyor. Gazeteciler falan sorsunlar BOP ne demektir? İnanın bilmez. Ortada zaten BOP diye bir şey kalmadı. Bu proje başlamasıyla bitmesi bir olmuştur. Am bunu bitiremeyen sadece Bahçeli, zaman zaman da Kılıçdaroğlu. Oralardan nemalandırklarını sanıyorlar. Milletimiz bunlara prim vermez. Onun için AK Parti hep kazanıyor, CHP kan kaybediyor, MHP yerinde sayıyor.

1 sene sonra seçim var. Bahçeli'nin tüm hakaretlerine rağmen sonuç ortaya çıkacak. Çünkü benim milletim kendi dilini kullananlara saygı gösterir.

MHP Genel Başkanı çaresizlik içinde adeta freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. 99-2002 arasında Türkiye'ye ödettikleri çok ağır faturanın hesabını vermek yerine konuşuyor sadece. bizim belgelerimiz var. Bizi yolsuzlukla itham eden Bahçeli bunu ispat edemezse namerttir. Bozöyük'te gizli ziyaret yaptığımı ispat edemezse namerttir. Ziyaret ettiğimiz holding Toprak Holding'tir. Şimdi o şahsın tüm gayrımenkulleri TMSF'ye aktarılmıştır. Biz bu milletin kuruşunu yedirtmeyiz. Biz nasıl bir hazine yağmalattık ki Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27 milyardan 137 milyar dolara çıkıyor?

Ben her konuşmamda bilgiyle belgeyle konuşuyorum. İktidarları döneminde batırdıkları bankaların belgeleri var. O süreci hatırlayın. Yavru CHP yani DSP, MHP ve ANAP. bunlar yaptı bunu. Şimdi o bankalar dünyanın en saygın bankaları arasında. Batık bankalar yoluyla hazineye yükledikleri rakam 231 milyar doların belgesi var elimizde. Bir gecede hazineye yüklenen o paranın belgesi var elimizde.

'Dünürümü ihya ettiğimi söylüyor'

Tabi bununla da kalmıyor. Dünürümü ihya ettiğimi söylüyor. Senin kafan hakikaten karışık. Ruh ikizinin de öyle. Sadık Albayrak gazetecidir, abimdir, yazarak kazanır hayatını. Diğerinin de taksisi var, bir tanesi de inşaat mühendisi, özel bir şirkette çalışıyor. Öyle hayatını kazanır. Benim dünürlerim bunlar. Eğer bunları ispat edemezse, O CHP'li sicili bozuk milletvekili aynı şekilde namerttir.

Bu muhalefetin bize attığı taşları yan yana koyarak o bninaları yaptık. Bu ülkede taşlayarak taşlatarak Başbakan olunmaz. Kılıçdaroğlu'na önerimdir.

MÜSİAD'ın Genel Kurulu'nda yaptığımız ziyarette barış havası hissediliyor. İşverenler daha şimdiden doğuya güneydoğuya ziyarete başladılar. Yatırım imkanlarını araştırmaya başladılar. Bölgede tarım canlanmaya başladı. Kepenkler her daim açık tutulmaya başlandı. Çok olumlu haberler alıyoruz. Değişimi sizler çok daha net şekilde müşaade ediyorsunuz.

Son derece temkinliyiz. Her konuda olduğu gibi çözüm sürecinde de ayağımız yere sağlam basıyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesi için son derec kararlıyız. İnşallah bu sürecin geri dönüşü olmayacak. Terör fitnesi bu topraklarda bir daha yeşermeyecek.

'Biz yatırımlarla meşguluz'

28 gelişmiş ülke ekonomisinin üyesi olduğu uluslararası toplantıya Türkiye ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki haftalarda Boğaz'a 3. köprünün temelini atıyoruz. 3. köprü sadece lastikli değil, raylı sisteme de hazır halde inşa ediliyor. 29 Ekim'e Marmaray yetişiyor ve Pekin'i Londra'ya bağlıyoruz. 2 katlı tüp geçit de yapılıyor. 2015'e yetiştireceğiz. Yaslı Ada'yı Sivri adayla birlikte demokrasi ve özgürlükler adası haline getiriyoruz. Menderesi'in idamı kararının verildiği Yaslı Ada inşalllah hatırlarda bir demokrasi ve özgürlükler adası olarak kalacak. Sivri Ada da kongre merkezi olacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren de 29 Ekim'de bitiyor. 3 Mayıs geldi, 3 Mayıs'ta dünyanın sayılı havalimanlarından bir tanesini İstanbul Havalimanı'nın ihalesini yapıyoruz. İhaleden sonra süratle oranın da temel atma hazırlıklarına girişeceğiz.

Biz bunlarla meşguluz. Muhalefet neyle meşgul belli değil. Yüksekova ve Şırnak havaalananın da açılışını yapacağız. 10 yıl önce Hakkari'ye Şırnak'a havaalanı yapılacak dense inanır mıydınız? Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak.