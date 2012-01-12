Başbakan'ın evinin yakınında define kazısı

T24

'2 metre çukur kazıldı'



Serbest bırakıldılar



Üsküdar Kısıklı Caddesi Neşet Bey Sokağı'nda 19. yüzyılda inşa edilen II. Abdülhamid'in saray doktoru Nafiz Paşa'ya ait konakta meydana gelen ilginç olay iddialara göre şöyle gelişti: Belediye işçisi kılığındaki A.G. (46), N.G. (36) ve İ.H. (31), İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Sivil Mimari Yapılar envanterinde bulunan konağın Kısıklı Caddesi'ne bakan tarafına yılbaşı gecesi bir konteyner koydu.Şüpheliler, dikkat çekmemek için çevre sakinlerine "Biz belediye çalışanıyız. Bu konteynerı soyunma kabini olarak kullanacağız" dedi. Üzerinde "Türkiye" yazan konteynera İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu gösteren bir tabela da asıldı. Konteynera girerken işçi tulumu giyen şüpheliler, ilerleyen günlerde konteynerın altını delerek, 2 metre derinliğinde çukur kazdı. Ancak şüphelilerin konteynırı halatla kaldırırken düşürmesi üzerine çevredeki güvenlik görevlileri durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, konteynerın alt kısmında bir delik açıldığını ve bu delikten inen şüphelilerin yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazdığını, toprağı da konteynerın içinde gizlediğini belirledi.Kazı alanının Başbakan Erdoğan'ın eski evine 250 metre, yeni evine ise 900 metre mesafede bulunması nedeniyle İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerini inceledi. İlk olarak muhtemel suikast girişimi üzerinde duran polis, define arama ihtimalini de değerlendirdi.İncelemenin ardından konteyner da Üsküdar'daki yediemine götürüldü.Polis ekiplerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu kısa sürede yakalanan şüpheliler, A.G.'nin borçları yüzünden define aradıklarını iddia etti. Emniyetteki ifadelerinin ardından Üsküdar Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.40 yıldır Üsküdarlı olduğunu söyleyen İbrahim Kılıçaslan, "Burası tarihi bir yer. Namazgah diyorlar. İki gün önce burada konteyner vardı. Konteyner altını kazmışlar define aramışlar" dedi.