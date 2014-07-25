Başbakan'ın Eskişehir mitingine Afyon'dan mesajla çağrı

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Eskişehir’de düzenlediği mitinge gidecek otobüslerin dolmadığı gerekçesiyle partililere cep telefonundan mesaj atarak çağrı yaptı. Yurdunuseven’in mesajına, CHP ve MHP’den tepki geldi.

DHA'nın haberine göre, AKP İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven’in mesajında, ’Eskişehir Mitingi için araçlarımız dolmamıştır. Başbakanımız nezdinde itibarımızın sarsılmaması için çok acil Atatürk Lisesi önüne gelmeniz önemle rica olunur. Av. İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı" ifadelerine yer verildi.

CHP ve MHP'den tepki

İl Başkanı Yurdunuseven’in mesajına CHP ve MHP tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, AK Parti’nin tüm mitinglerini taşımayla gerçekleştiğini söyledi. Başbakanın mitinglerine yıllardır başka kentlerden insan taşındığını iddia eden Başkan Görgöz, "Okuldaki öğrencilerin, fabrikadaki işçilerin, gerekirse işyerlerinin kapatılıp çalışanların alanlara taşındığını, taşınan kişilere belli miktarda para verildiğini de biliyoruz. Buna hiç şaşırmadım. AKP İl Başkanı’nın bunu itiraf etmesi, söylediklerimizin doğruluğunu kanıtlamıştır" dedi.

’Bu durum AKP'nin geriye gittiğinin göstergesidir’

MHP İl Başkanı Aziz Aslan da, AKP’nin geriye gittiğini ve kan kaybettiğini savundu. Atılan mesajın bunu kanıtladığını vurgulayan Aslan şöyle konuştu:

"Bu durum AK Parti’nin geriye gittiğinin göstergesidir. Mesajla mitinge adam toplamak, bugüne kadar yapılan ve halen devam eden mitinglerin de taşımayla yapıldığının ispatıdır. Artık AKP hiç dışarıdan göründüğü gibi bir parti değildir. Yavaş yavaş dağılma sürecine başlamış, insanların ümidini kestiği bir parti durumuna gelmektedir."

’Kimseyi zorla götürmedik’

Tepkiler üzerine açıklama yapan AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ise şunları kaydetti:

"Biz Başbakanımızın Eskişehir programını sahur vaktinde öğrendik. Saat 08.30’da çalışmaya başladık. Başbakanımız Afyon’da miting yapmayacak. Bu nedenle Eskişehir yakın olduğu için böyle bir çalışma yürüttük. Saat 11.30’da 2 otobüs dolmuştu. Kimseyi zorla götürmedik. Herkes, Sayın Başbakanımızın cumhurbaşkanı olmasına destek vermek için, gönüllü otobüslere bindi. Afyon’dan 10 otobüsle mitinge katıldık. Bunda siyasi malzeme yapılacak bir şey yok. Durum, İl Başkanlığı’ndaki sekreter arkadaşın yanlış anlaması ve mesaj atmasıdır."