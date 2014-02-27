Başbakan'ın Eskişehir mitinginden sonra Mersin mitingi de iptal edildi

Seçim çalışmaları çerçevesinde 51 ile gitmeyi planlayan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir mitingi ertelenmişti. Son değişiklik ile Mersin mitingi de iptal edildi.

Erdoğan'ın Eskişehir mitinginin ileri bir tarihe ertelenerek yerine Kırklareli mitinginin alındığı ve Mersin mitinginin de iptal edildiği bildirildi. Mersin mitinginin iptal edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Cumartesi meydanlara inmişti

Erdoğan, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Cumartesi günü meydanlara inmişti. Başbakan Erdoğan, yarın Ankara Arena'da düzenlediği törenle seçim kampanyasının açılışını gerçekleşmiş ve hafta sonu Sivas'tan mitingleri başlatmıştı.