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Yaşam

Başbakan'ın eşi dans yarışmasında

Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in eşi, bir Tv kanalında düzenlenen dans yarışmasına katıldı.

01 Eylül 2008 03:00

Danimarka’nın TV 2 kanalında düzenlenen dans yarışmasına katılan Başbakan Anders Fogh Rasmussen’in eşi Anne Mette Rasmussen, yapılan oylamada sonuncu oldu.

Yarışmacı 10 çiftin katıldığı ilk gala akşamında, Anne Mette Rasmussen dansçı Thomas Evers Thomsen ile piste çıktı. Dört kişiden oluşan jüriden 4-4-4-3 olmak üzere toplam 15 puan aldı. Rasmussen sonuncu olmasına karşın gala akşamı olduğu için yarışmadan elenmedi. Anne Mette Rasmussen’i, yarışmada kızları Maria ve Christina izlerken, Başbakan Anders Fogh Rasmussen programı evde televizyondan seyretti.

Anne Mette Rasmussen’in yarışmaya katılması bazı izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı. İzleyiciler "Bir başbakan karasının daha resmi olması, devlet desteği ile ayakta duran bir televizyon kanalının yarışmasına katılmaması gerekirdi. Anne Mette Rasmussen, kocasının giderek kaybolan popüleritesini yükseltmek için bu yarışmaya katıldı" şeklinde yorumlar yaptılar.

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