Başbakan'ın 'dövmelerini sildir' dediği milli futbolcu: Bu benim tercihim

Galatasaray'ın milli futbolcusu Berk Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dövmelerini sildirmesi konusunda uyarması üzerine, "Dövmelerimi sildirmeyi düşünmedim ve söylemedim her birinin benim için ayrı anlamı var" dedi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri'nin açılış töreninde Galatasaray'ın genç futbolcusu Berk Yıldız ile Başbakan Erdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşadı.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından karşılanan Erdoğan, tesis girişinde bekleyen genç futbolcularla ayak üstü sohbet etti.

18 yaşındaki Galatasaraylı genç futbolcu Berk Yıldız'ın kolundaki dövmeyi gören Başbakan, "Bu dövmeler ne ya? Niye böyle vücuduna zarar veriyorsun?" dedi. Sözlerini, "Yabancılara aldanmayın. İleride, Allah muhafaza, cilt kanserine varıncaya kadar yapabilir" diye sürdüren Erdoğan, Fatih Terim'i de yanına çağırarak, aynı sözleri tekrarladı.

Berk Yıldız da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Basında yer alan her yazıya lütfen aldırış etmeyiniz. Dövmelerimi sildirmeyi düşünmedim ve söylemedim her birinin benim için ayrı anlamı var. Aralarında ailemi temsil edende var. Hocam ve Başbakanımız ile esprili bir şekilde konuşma geçti. Herkesin kendi tercihi ve ben böyle mutluyum" mesajını paylaştı.