T24 LogoT24 Logo
Spor

Başbakan'ın 'dövmelerini sildir' dediği milli futbolcu: Bu benim tercihim

Galatasaraylı Berk Yıldız, 'Dövmelerimi sildirmeyi düşünmedim ve söylemedim her birinin benim için ayrı anlamı var' dedi

05 Temmuz 2014 10:28

Galatasaray'ın milli futbolcusu Berk Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dövmelerini sildirmesi konusunda uyarması üzerine, "Dövmelerimi sildirmeyi düşünmedim ve söylemedim her birinin benim için ayrı anlamı var" dedi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri'nin açılış töreninde Galatasaray'ın genç futbolcusu Berk Yıldız ile Başbakan Erdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşadı.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından karşılanan Erdoğan, tesis girişinde bekleyen genç futbolcularla ayak üstü sohbet etti.

18 yaşındaki Galatasaraylı genç futbolcu Berk Yıldız'ın kolundaki dövmeyi gören Başbakan, "Bu dövmeler ne ya? Niye böyle vücuduna zarar veriyorsun?" dedi. Sözlerini, "Yabancılara aldanmayın. İleride, Allah muhafaza, cilt kanserine varıncaya kadar yapabilir" diye sürdüren Erdoğan, Fatih Terim'i de yanına çağırarak, aynı sözleri tekrarladı. 

Berk Yıldız da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Basında yer alan her yazıya lütfen aldırış etmeyiniz. Dövmelerimi sildirmeyi düşünmedim ve söylemedim her birinin benim için ayrı anlamı var. Aralarında ailemi temsil edende var. Hocam ve Başbakanımız ile esprili bir şekilde konuşma geçti. Herkesin kendi tercihi ve ben böyle mutluyum" mesajını paylaştı.

ETİKETLER

erdoğanfatih terimberk yıldızdövme

İlgili Haberler

Başbakan’dan genç futbolcuya: Bu dövmeler ne ya!

Başbakan Erdoğan, Galatasaraylı Berk Yıldız'ın kolundaki dövmeleri görünce bir süre genç futbolcuya uyarılarda bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24