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Spor

Başbakan’dan genç futbolcuya: Bu dövmeler ne ya!

Başbakan Erdoğan, Galatasaraylı Berk Yıldız'ın kolundaki dövmeleri görünce bir süre genç futbolcuya uyarılarda bulundu

04 Temmuz 2014 20:39

Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ı törenin yapılacağı alanın girişinde çeşitli takımların altyapısında forma giyen genç futbolcular karşıladı.

Radikal’in haberine göre, Erdoğan, genç futbolcularla tokalaşırken 18 yaşındaki Galatasaraylı Berk Yıldız'ın kolundaki dövmeleri görünce bir süre futbolcuya dövmenin zararları hakkında uyarılarda bulundu.

Galatasaray’lı genç futbolcuyu dövmenin cilt kanseri yapabileceğini konusunda uyaran Erdoğan, "Bu dövmeler ne ya. Niye böyle vücuduna zarar veriyorsun. Yabancılara aldanmayın. İleride Allah muhafaza cilt kanserine varıncaya kadar yapabilir" dedi.

Erdoğan daha sonra Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'i yanına çağırarak genç futbolcu Berk Yıldız'ın kolundaki dövmeleri gösterdi. Erdoğan genç oyuncuya söylediklerini Terim'e de tekrar etti. Genç futbolcunun dövmeleri silmek için Başbakan Erdoğan'a söz verdiği öğrenildi.

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