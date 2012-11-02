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Başbakan'ın doktoruna yeni görev

Başbakan Erdoğan'ın doktoru Prof. Hüseyin Öz, Adlî Tıp Kurumu İhtisas Kurulu üyeliğine atandı

02 Kasım 2012 13:18

Başbakan Erdoğan’ın doktoru ve Medipol Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Hüseyin Öz,  Adlî Tıp Kurumu İhtisas Kurulu üyeliğine atandı.
Öz’ün atama kararı Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından imzalandı.

Başbakan Erdoğan İstanbul Medipol Hastanesinde sindirim sisteminden iki kez ameliyat olmuş ve Dr. Öz’ün de katıldığı tıbbi operasyonun ardından taburcu edilmişti.
Dr. Öz Şubat 2012’deki ikinci ameliyat sonrası, Erdoğan’a Kısıklı’daki evine kadar eşlik etmişti.

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