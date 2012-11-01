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Türk: Başbakan'ın ruh hali bozuk, şasesi eğri, kaporta paramparça, motor çalışmıyor!..

Ahmet Türk, Başbakan Erdoğan’ın açlık grevi için yaptığı 'kuzu kebap' yorumunu eleştirdi

01 Kasım 2012 20:36

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

BDP Mardin Milletvekili Ahmet Türk, açlık grevleri üzerinden  ‘ kuzu kebap” la sataşan Başbakan Tayyip Erdoğan’a “ruh hali bozuk”  dedi.  Türk,  yemek olayının 17 Temmuz 2012 tarihli olduğunu,  o tarihte açlık grevi diye bir şey olmadığına dikkat çekti.  Benzetme ve fıkralarla Başbakan Tayyip Erdoğan’a yüklenen Türk,  “Başbakanın şasesi eğrilmiş, kaporta paramparça, motor çalışmıyor, elinde tek o direksiyonun simidi kalmış” dedi.

BDP Mardin  Milletvekili Ahmet  Türk , TBMM Genel  Kurulu’nda, son günlerin en çok tartışılan   ‘kuzu kebap’  sataşmalarına yanıt verdi.  Kulislerde, gazetecilere  bir kez daha  görüntüyle ilgili bilgileri aktardı.   Türk’ün, genel kurul kürsüsündeki konuşması şöyle.

Ahmet Türk : Bir kaç günden beri  sayın başbakanın gündeminden  düşmeyen  bir kuzu kebap  olayı var. 17 temmuz tarihinde gurubumuz Mardin’de bir toplantı kararı almıştı.  O toplantıdan sonra  bir Mardin milletvekili olarak  bir akşam da  arkadaşlarımı köye davet ettim.  Yemek yedik. O dönemde açlık grevi yok. Bir şey yok.  Doğal olarak misafirlerim var. Şimdi bu kadar basit bir olayı Türkiye gündemine taşımak gerçekten  başbakana yakışmıyor.

 

Başbakan tutarsızlık içinde

 

Sayın başbakan bir tutarsızlık içinde.  Bir taraftan ölüm oruçlarının müsebbibi olarak bizleri gösteriyor. Diğer tarafta,  bunların  - işte yiyip içtiklerini- böyle bir durumlarının olmadığını  açlık grevinin  de olmadığını  söylüyor.  Şimdi burada şüpheye düşüyorum.  Sayın başbakanın acaba ruh hali nedir?

 

Ağaca sarılan III. George

 

III. George , İngiltere’de delirdiği zaman  yine bürokrasiye, bakanlarına  talimatlar veriyordu.  Hyde Park’ta  bir ağaca Prusya başkanı olarak sarıldığı zaman , o zaman da bunun ruh halinin  bozuk olduğunu   ve görevden alındı.

Şimdi sayın başbakan zalim insan değil;  dindar bir insan. Bu nedenle onun zalim  olduğuna  inanmıyorum  ama ruh hali bozuk.

Adamın  biri kaza geçirmiş. Patronu soruyor, durumun nedir?  ‘çok iyi’ diyor.  ‘yalnız birkaç malzeme’ diyor.  Bir şaşe gönderin.  Bir karbüratör gönderin, bir motor gönderin, bir kaporta gönderin”.

Sayın Başbakanın şasesi  eğrilmiş, kaporta paramparça, motor çalışmıyor, elinde tek o direksiyonun simidi  kalmış aslında.  Türkiye büyük millet meclisi  de sayın başbakanın bu ruh halini  çok iyi görmek gibi bir sorumluluk taşımaktadır. Bence bugün yargılanması gereken , sorunlara yanıt  vermesi gereken   sayın başbakanın kendisidir.  Adeta  ölümleri  teşvik eden  ve bugün  bu durumun  bu noktaya gelmesine  neden olan sayın başbakanın tavrıdır.

 

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