Türk: Başbakan'ın ruh hali bozuk, şasesi eğri, kaporta paramparça, motor çalışmıyor!..

Hülya Karabağlı

Ankara

BDP Mardin Milletvekili Ahmet Türk, açlık grevleri üzerinden ‘ kuzu kebap” la sataşan Başbakan Tayyip Erdoğan’a “ruh hali bozuk” dedi. Türk, yemek olayının 17 Temmuz 2012 tarihli olduğunu, o tarihte açlık grevi diye bir şey olmadığına dikkat çekti. Benzetme ve fıkralarla Başbakan Tayyip Erdoğan’a yüklenen Türk, “Başbakanın şasesi eğrilmiş, kaporta paramparça, motor çalışmıyor, elinde tek o direksiyonun simidi kalmış” dedi.

BDP Mardin Milletvekili Ahmet Türk , TBMM Genel Kurulu’nda, son günlerin en çok tartışılan ‘kuzu kebap’ sataşmalarına yanıt verdi. Kulislerde, gazetecilere bir kez daha görüntüyle ilgili bilgileri aktardı. Türk’ün, genel kurul kürsüsündeki konuşması şöyle.

Ahmet Türk : Bir kaç günden beri sayın başbakanın gündeminden düşmeyen bir kuzu kebap olayı var. 17 temmuz tarihinde gurubumuz Mardin’de bir toplantı kararı almıştı. O toplantıdan sonra bir Mardin milletvekili olarak bir akşam da arkadaşlarımı köye davet ettim. Yemek yedik. O dönemde açlık grevi yok. Bir şey yok. Doğal olarak misafirlerim var. Şimdi bu kadar basit bir olayı Türkiye gündemine taşımak gerçekten başbakana yakışmıyor.

Başbakan tutarsızlık içinde

Sayın başbakan bir tutarsızlık içinde. Bir taraftan ölüm oruçlarının müsebbibi olarak bizleri gösteriyor. Diğer tarafta, bunların - işte yiyip içtiklerini- böyle bir durumlarının olmadığını açlık grevinin de olmadığını söylüyor. Şimdi burada şüpheye düşüyorum. Sayın başbakanın acaba ruh hali nedir?

Ağaca sarılan III. George

III. George , İngiltere’de delirdiği zaman yine bürokrasiye, bakanlarına talimatlar veriyordu. Hyde Park’ta bir ağaca Prusya başkanı olarak sarıldığı zaman , o zaman da bunun ruh halinin bozuk olduğunu ve görevden alındı.

Şimdi sayın başbakan zalim insan değil; dindar bir insan. Bu nedenle onun zalim olduğuna inanmıyorum ama ruh hali bozuk.

Adamın biri kaza geçirmiş. Patronu soruyor, durumun nedir? ‘çok iyi’ diyor. ‘yalnız birkaç malzeme’ diyor. Bir şaşe gönderin. Bir karbüratör gönderin, bir motor gönderin, bir kaporta gönderin”.

Sayın Başbakanın şasesi eğrilmiş, kaporta paramparça, motor çalışmıyor, elinde tek o direksiyonun simidi kalmış aslında. Türkiye büyük millet meclisi de sayın başbakanın bu ruh halini çok iyi görmek gibi bir sorumluluk taşımaktadır. Bence bugün yargılanması gereken , sorunlara yanıt vermesi gereken sayın başbakanın kendisidir. Adeta ölümleri teşvik eden ve bugün bu durumun bu noktaya gelmesine neden olan sayın başbakanın tavrıdır.