Başbakan'ın dayısı hayatını kaybetti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı 81 yaşındaki Kemal Mutlu, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Kemal Mutlu, rahatsızlığı nedeniyle bir ay önce Rize'nin Güneysu İlçesi'nden İstanbul'a getirilerek, tedavi altına alınmıştı. Mutlu, bugün saat 11.30'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
7 çocuk babasıydı
Evli ve 7 çocuk babası olan Kemal Mutlu, yarın öğlen vaktinde İstanbul Kasımpaşa'da kılınacak cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Kemal Mutlu, Başbakan Erdoğan'ın Sarıkamış'ta şehit olan dedesi Kemal Mutlu'nun adını taşıyordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Ağustos 2012'de Başbakan Erdoğan'ın vefat eden teyzesinin Güneysu'daki evine yaptığı taziye ziyaretinde Kemal Mutlu'ya başsağlığı dilemişti.