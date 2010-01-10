Başbakan'ın Davos protestosu

T24- Geçen yıl ’One minute’ krizi ile Davos’a damgasını vuran Başbakan Erdoğan, 27 Ocak’ta başlayacak zirve için yapılan davete cevap vermedi.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, 40’ıncı Davos Zirvesi için Maliye Bakanı Şimşek, Başbakan Yardımcısı Babacan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na da davet gönderildi ancak onlar da yanıt vermedi.



‘Benim için bitmiştir’



Geçen yıl Davos’ta Türkiye ile İsrail arasında Filistin restleşmesi yaşanmış, ’One minute’ krizi dünya gündemine oturmuştu. Başbakan Erdoğan Zirve’de yapılan bir oturumda İsrail’i çocukları bombalamak ve Hamas’ı demokrasi dışına itmekle suçlayınca İsrail Cumhurbaşkanı Peres sesini yükseltmiş, Peres’in 22 dakika süren konuşması üzerine Erdoğan ısrarla paneli yöneten gazeteciden söz istemişti. Konuşması sık sık bölününce iyice sinirlenip ’One minute’ (Bir dakika) diye tepki gösteren Erdoğan, en sonunda “Davos benim için bitmiştir” diyerek paneli terketmişti.



‘Bir daha Davos’a gelmem’ diyerek geçtiğimiz yılki Davos Zirvesi’ne damgasını vuran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, forumdan bu yıl için gelen davete cevap vermedi. Davos Zirvesi yönetimi 2010 toplantıları için Başbakan Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na davet gönderildiğini açıkladı. Ancak 27 Ocak’ta başlayacak olan zirve için yapılan davetlere henüz bir cevap alınamadı. Dünya Ekonomi Forumu yönetimi, 2010 Zirvesi’ne katılacak isimleri 20 Ocak’ta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.



Sahneyi Sarkozy kapatacak



Bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek Davos Zirvesi’nin ana teması, “Yeniden Düşün, Tasarla ve İnşa Et” olarak belirlendi. Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında açılış konuşmasını bu yıl ilk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı yapacak. Nicholas Sarkozy ayrıca Davos’a katılan ilk Fransa Cumhurbaşkanı da olacak. 2009’da gündeme Başbakan Erdoğan oturmuştu, bu yıl onun yokluğunda Davos Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy en çok konuşulacak lider olacak.



Sarkozy’nin konuşmasında dolardaki değer kaybının Avrupa’nın rekabet gücünü zayıflattığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulaması bekleniyor. Sarkozy önceki gün, “Bu düzensizlik kabul edilemez hale geldi. Dünya çok kutuplu ise rezerv para da çeşitlenmeli” sözleri ile yapacağı konuşmaya dair ipuçları verdi. Sarkozy, Fransa’nın 2011 yılında G20 liderliğini alması sonrasında uluslararası mali sistemi yeniden düzenlemek için çalışma başlatmayı planladığını açıklamıştı.



40’ıncı zirvede 2.500 katılımcı bekleniyor



Davos Zirvesi, dünyanın en iyi kayak pistlerinden birinin bulunduğu İsviçre’nin Graubünden kentinde bulunan Davos kasabasını 1971 yılından beri dünya ekonomisinin merkezine koyuyor. Zirveyi ilk kez 1988 yılında Başbakan Turgut Özal ile birlikte tanıyan Türkiye,daha sonra Davos’ta hep Başbakan düzeyinde temsil edildi.



Bu yıl ise Davos bir son dakika gelişmesi olmazsa Türkiye’den bir yetkiliyi ağırlayamayacak. 27 Ocak’ta başlayacak ve bu yıl 40’ıncısı yapılacak Davos Zirvesi’ne 2 bin 500 katılımcı bekleniyor.



Bu yıl Twitter’dan izlenecek



Sosyal iletişim sitesi Twitter bu yıl Davos’un nabzını tutacak. Geçtiğimiz Davos’a katılan Twitter’ın ünlü-ünsüz üyeleri, zirvede neler yaşandığını, ayrıntıları anlık olarak Twitter’dan dünya ile paylaşacak.