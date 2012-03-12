Başbakan'ın danışmanı Stratfor'la Sabah arasındaki arabulucu

T24 - Wikileaks'in yayımladığı Stratfor maillerinde, Strafor'un Sabah gazetesiyle yapmış olduğu ortaklık anlaşmasında Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı İbrahim Kalın'ın arabulucuk yaptığı bilgisi yer aldı.

Taraf gazetesinde "Sabah'la anlaştık İbrahim" başlığıyla yayımlanan (12 Mart 2012) Wikileaks kriptosu şöyle:



Sabah'la anlaştık İbrahim



Stratfor’un e-postalarında, kuruluşun Sabah gazetesini konfedere partnerleri olarak seçmesi ile ilgili çok sayıda yazışma bulunuyor. Hürriyet Daily News ile ortaklığı bulunan Stratfor’un uzmanları, siyasi yelpazenin diğer tarafını temsil eden bir gazete ile ikinci bir partnerlik anlaşması yapma isteğini dile getiriyor. Siyasi İslam üzerine yaptığı çalışmalarla ünlü Ortadoğu uzmanı Kamran Bokhari, 18 Mart 2010’da kurumsal iletişim ve idari işlerden sorumlu Meredith Friedman arasında şöyle bir yazışma geçiyor:

Kamran Bokhari: “Meredith, irtibatta bulunduğum kişi, bana Sabah grubunun teklifimizle ilgilendiğini ve gazete içinde bunu tartıştığını söyledi ve ona kısa sürede geri döneceğim.”

Meredith Friedman: “Siyasi olarak Sabah grubu nerede yer alıyor? Reva, Hürriyet ve Today’s Zaman’dakilerle görüştü, dolayısıyla Türkiye’de insanların sadece karşı taraftakilerle partnerlik kurarak kendilerine karşı çalışıldığı düşünülmesin diye birden çok partnerlik arıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sabah grubunun sahibinin kim olduğunu biliyor musun?”



Danışman Sabah’la konuşacak



Kamran Bokhari: “Gerek Sabah gerekse Zaman grubu hükümet yanlısı. Esas Türk irtibatım (Başbakan’ın danışmanı), ikisinden birini önerdi. Önce Sabah’la iletişim kuracağını, eğer olmazsa da Zaman’la deneyeceğini söyledi. Şimdilik Sabah’la olacakmış gibi görünüyor. Ben de birden çok partner olsun taraftarıyım.”

Friedman: “[...] Peki, Sabah ve Today’s Zaman’ı [her ikisini de anlamında] ister miyiz? Tam işler yolunda gitmediği için umudumu kaybediyordum ki... şimdi birden aynı anda her yerde işler hızlanıyor. Reva, Zaman’dakilerle konuştuğu için [Reva Bhalla Mart 2010’un başında Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ve Cihan Haber Ajansı Genel Direktörü Abdülhamit Bilici ile görüşmüştü] bizi artık daha iyi tanıyorlar ve onlarla mı anlaşmalıyız diye düşünüyordum. Eğer Sabah’la işi bağlamamız gerektiğini hissediyorsan bunu da yapabiliriz. Tüm bu irtibatlarla/kaynaklarla ilgilenebileceğin sürece.”

Bokhari: “Oh, tamam. Reva ile tüm bu pazarlıklardan haberim yoktu. [...] Sabah ya da Zaman’a ihtiyaç duyduğumuz konusuna gelince, bence Türkiye’deki siyasi fay hattının iki tarafından da bakış açımız olmalı. Bu yüzden Hürriyet ve bu ikisinden biriyle anlaşmalıyız. [...] Sabah veya Zaman mı konusunda ise buna kontaktım aracılığıyla yaklaşmalıyız zira her iki grubun yönetimine yakın kıdemli bir yetkili kendisi. Ayrıca, ona bununla ilgili Reva’nın ziyaretinin çok öncesinde girişimde bulunmuştum.”



‘Teşekkürler sevgili İbrahim’



Bundan yaklaşık bir ay sonra, 11 Nisan 2010’da Bokhari, Meredith Friedman’a “Sabah” başlıklı bir e-postada şöyle diyor: “Kaynağımın cevabı: Selam Kamran. Sabah’takiler pazartesi size dönecek. İbrahim.”

Mayıs ayında Bokhari, Friedman ve Sabah yetkilileri üçgeninde geçen yazışmalarla, Stratfor direktörü George Friedman’ın Türkiye temasları kapsamında 2 haziranda İstanbul’da Sabah’la bir görüşme ayarlanır. Aynı zamanda Stratfor direktörünün eşi olan Meredith Friedman, bu tarihte görüşmenin sona ermesinin hemen ardından İbrahim Kalın’a “Teşekkür ederim” başlıklı şu maili gönderir:

“Sevgili İbrahim. Sabah’la az önce görüşmemizin çok iyi geçtiğini ve mutabakat anlaşmasını imzaladığımızı size bildirmek isterim. İstanbul’da yaşadığı için işbirliğini koordine edecek Stratfor’daki Türk temsilcimiz Emre Doğru’yu da kendileriyle tanıştırdık. Umarım sizin için de her şey yolundadır.”

Friedman çifti aynı akşam Ankara’ya geçerek ertesi gün Kalın ile biraraya gelir.

4 haziranda ise, Fethullah Gülen’in Wall Street Journal’a Mavi Marmara ile ilgili verdiği ve Gazze filosunu eleştirdiği demeçleri yüzünden Stratfor uzmanları, hükümet ile Gülen arasında bir ayrışma olup olmadığı konusunda uzun uzun yazışmaya başlar. Yazışmalarda George Friedman önce Bokhari’den Kalın’ın tepkisini almasını ister ve ardından da şu yorumu yapar: “Bunun Türk hükümetini nasıl etkileyeceğini tartışmamız lazım. Şunu biliyorum: onun tarafından Zaman’dan uzaklaştırılıp Sabah’a yönlendirildim. Bir bölünmenin yaşanmakta olabileceğini düşünüyorum.” Bunun üzerine Bokhari de teyit etmek için “Kimin tarafından? İbrahim mi? AKP ve Zaman arasında hep gerginlikler oldu” diye sorar. Friedman bunun üzerine şöyle der: “Daha açık bir bölünme değil mi sence de? [...] Bunu anlamak için asıl kanal Kamran’da.”