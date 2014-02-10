Başbakan'ın damadı Berat Albayrak köşe yazarı oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı. Albayrak ilk yazısında meslek ve unvanı ne olursa olsun kimsenin "yeni Türkiye'nin önünde takoz olmamasını" istedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın da kardeşi olan Berat Albayrak "YeniTürkiye yeni ekonomi " başlıklı köşe yazısıyla gazete okurlarına merhaba dedi.

Berat Albayrak 15 yıldır çeşitli pozisyonlarda 2007 yılından itibaren ise CEO olarak çalıştığı Çalık Holding'ten geçtiğimiz yılın Aralık ayı sonunda ayrılmıştı.

Albayrak ilk yazısında, Gezi ve 17 Aralık ile başlayan sürecin 'manidar' olduğunu belirterek, "Artık siyasetçisi, bürokratı, akademisyeni vs. herkes yeni Türkiye ile uyumlu olmalı ya da ülkenin önünde takoz olmaktan çıkmalıdırlar" dedi.

Berat Albayrak'ın babası Sadi Albayrak, 1979’dan 2003’e kadar Milli Gazete’nin başyazarlığını yapmıştı.