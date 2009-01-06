Başbakan’ın basın sözcüsü istifa etti

Başbakan Erdoğan’ın danışmanı ve Başbakanlık Basın Sözcüsü Akif Beki sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı.

Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan Beki’nin görevinden ayrılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Beki, konuyla ilgili olarak gün içinde açıklama yapacağını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Akif Beki’nin görevinden istifasını bir görev değişikliği olarak nitelendirdi.

Başbakan Erdoğan, TBMM’ye gelişinde gazetecilerin başdanışmanı Akif Beki’nin görevinden ayrılmasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Erdoğan, şöyle dedi: “Ne istifadır, ne görevden alınmadır. Şu anda bir görev değişikliği yapmayı kendileri arzu ettiler biz de olumlu karşıladık. Olay bu. Herhangi bir şey söz konusu değil. Akif benim yine kardeşim, yine canciğerimdir. O kadar."