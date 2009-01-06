T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan’ın basın sözcüsü istifa etti

Başbakan Erdoğan’ın danışmanı ve Başbakanlık Basın Sözcüsü Akif Beki sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı.

06 Ocak 2009 02:00

Başbakan Erdoğan’ın danışmanı ve Başbakanlık Basın Sözcüsü Akif Beki sürpriz bir kararla görevinden ayrıldı.

Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan Beki’nin görevinden ayrılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Beki, konuyla ilgili olarak gün içinde açıklama yapacağını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Akif Beki’nin görevinden istifasını bir görev değişikliği olarak nitelendirdi.

Başbakan Erdoğan, TBMM’ye gelişinde gazetecilerin başdanışmanı Akif Beki’nin görevinden ayrılmasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Erdoğan, şöyle dedi: “Ne istifadır, ne görevden alınmadır. Şu anda bir görev değişikliği yapmayı kendileri arzu ettiler biz de olumlu karşıladık. Olay bu. Herhangi bir şey söz konusu değil. Akif benim yine kardeşim, yine canciğerimdir. O kadar."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24