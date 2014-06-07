Başbakan'ın başdanışmanlığına Saraybosna Büyükelçisi atandı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanlığına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Yıldız getirildi. Ortadoğu uzmanı olan Yıldız, Mısır’la diplomatik ilişkilerin seviyesi düşürülmemiş olsaydı Kahire’ye Büyükelçi olarak atanacaktı.
Temmuz'da Başbakanlık'ta
Zeynep Şafak'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, 2012 yılından bu yana Başdanışmanlık görevine üstlenen Necati Bigalı’nın Prag Büyükelçisi olarak atanmasının ardından yerine atanacak isim Büyükelçi Yıldız oldu. Yıldız 1 Temmuz’da Başbakanlık’taki yeni görevine başlayacak. 1964 doğumlu olan Yıldız, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Arapça ve İngilizce bilen Yıldız, evli ve 3 çocuk babası.
Kahire'ye atanacaktı
Türkiye’nin eski Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Şubat 2013’te büyükelçiler kararnamesi ile Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya, Saraybosna’daki büyükelçi Ahmet Yıldız da Kahire’ye atanmıştı. Mısır’da yaşanan gelişmeler neticesinde Kasım 2013’te Botsalı persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilince Yıldız da Kahire’deki görevine gönderilmemişti. Botsalı da Paris’te Türkiye’nin UNESCO nezdindeki daimi temsilciliğine atanmıştı.
Ahmet Yıldız kimdir?
Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu ola Yıldız, Arapça ve İngilizce biliyor.
Profesyonel Kariyeri
1989-1991
Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi’nde Ataşe, Ankara
Konsolosluk İşleri Dairesi’nde Ataşe, Ankara
1991-1993
T.C. Trablus Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip, Libya
1993-1995
T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu’nda Muavin Konsolos, Almanya
1995-1997
Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi’nde İkinci Katip ve Başkatip, Ankara
1997-2000
T.C. Houston Başkonsolosluğu’nda Muavin Konsolos, ABD
2000-2002
T.C. Şam Büyükelçiliği’nde Birinci Müsteşar, Suriye
2002-2004
Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi’nde Şube Müdürü, Ankara
2004-2005
T.C. Riyad Büyükelçiliği’nde, Birinci Müsteşar, Suudi Arabistan
2005-2006
T.C. Şam Büyükelçiliği’nde Birinci Müsteşar, Suriye
2006-2008
T.C. Cidde Başkonsolosu, Suudi Arabistan
2008-2009
Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi’nde Daire Başkanı, Ankara
2009-2011
T.C. Musul Başkonsolosu, Irak
2011
Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi, Bosna-Hersek