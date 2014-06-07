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Politika

Başbakan'ın başdanışmanlığına Saraybosna Büyükelçisi atandı

Başbakan Erdoğan'ın Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanlığı'na, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi, Ortadoğu uzmanı Ahmet Yıldız getirildi

07 Haziran 2014 17:27

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanlığına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Yıldız getirildi. Ortadoğu uzmanı olan Yıldız, Mısır’la diplomatik ilişkilerin seviyesi düşürülmemiş olsaydı Kahire’ye Büyükelçi olarak atanacaktı. 

 

Temmuz'da Başbakanlık'ta

 

Zeynep Şafak'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, 2012 yılından bu yana Başdanışmanlık görevine üstlenen Necati Bigalı’nın Prag Büyükelçisi olarak atanmasının ardından yerine atanacak isim Büyükelçi Yıldız oldu. Yıldız 1 Temmuz’da Başbakanlık’taki yeni görevine başlayacak. 1964 doğumlu olan Yıldız, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Arapça ve İngilizce bilen Yıldız, evli ve 3 çocuk babası. 

 

Kahire'ye atanacaktı

 

Türkiye’nin eski Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Şubat 2013’te büyükelçiler kararnamesi ile Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya, Saraybosna’daki büyükelçi Ahmet Yıldız da Kahire’ye atanmıştı. Mısır’da yaşanan gelişmeler neticesinde Kasım 2013’te Botsalı persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilince Yıldız da Kahire’deki görevine gönderilmemişti. Botsalı da Paris’te Türkiye’nin UNESCO nezdindeki daimi temsilciliğine atanmıştı.

 

Ahmet Yıldız kimdir?

 

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu ola Yıldız, Arapça ve İngilizce biliyor. 

Profesyonel Kariyeri

1989-1991      

Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi’nde Ataşe, Ankara

Konsolosluk İşleri Dairesi’nde Ataşe, Ankara

1991-1993      

T.C. Trablus Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip, Libya

1993-1995      

T.C. Stuttgart Başkonsolosluğu’nda Muavin Konsolos, Almanya

1995-1997      

Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi’nde İkinci Katip ve Başkatip, Ankara

1997-2000      

T.C. Houston Başkonsolosluğu’nda Muavin Konsolos, ABD

2000-2002      

T.C. Şam Büyükelçiliği’nde Birinci Müsteşar, Suriye

2002-2004      

Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi’nde Şube Müdürü, Ankara

2004-2005      

T.C. Riyad Büyükelçiliği’nde, Birinci Müsteşar, Suudi Arabistan

2005-2006      

T.C. Şam Büyükelçiliği’nde Birinci Müsteşar, Suriye

2006-2008      

T.C. Cidde Başkonsolosu, Suudi Arabistan 

2008-2009      

Dışişleri Bakanlığı Irak Dairesi’nde Daire Başkanı, Ankara

2009-2011      

T.C. Musul Başkonsolosu, Irak           

2011              

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi, Bosna-Hersek

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