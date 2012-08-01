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Başbakan'ın Başdanışmanı: Türk gazete sitelerindeki erotizm utanç verici

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dış Politika Başdanışmanı İbrahim Kalın, Twitter üzerinden Türk gazetelerini eleştirdi

01 Ağustos 2012 16:57

Başbakanlık Başdanışmanı İbrahim Kalın, bazı Türk gazetelerinin internet sayfalarındaki erotizmin utanç verici olduğunu ifade ederek, “Yazık” dedi.

İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Bazı Türk gazetelerinin web sayfalarındaki erotizm utanç verici. Kadın bedenini metalaştırmak, seks objesi yapmak, şehvetle sunmak ayıptır” diye yazdı.

Kalın, “Dünyanın hiç bir ‘ileri’,‘geri’ ülkesinin medyasında bizim medyadaki kadar çıplaklık ve erotizm saplantısı yok. Yazık” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

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