Başbakan'ın 'azarladım, ağlattım' dediği kişi Vali Mutlu mu?

Gezi Parkı protestolarının yayılması üzerine Başbakan Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl 12 Haziran’da AK Parti Genel Merkezi’nde öğrenci, akademisyen ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin oluğu bir heyeti ağırlamış, şikayet ve taleplerini dinlemişti.

ABD’li New York Times gazetesinin Türkiye ve Başbakan Erdoğan analizinde o toplantıdaki ayrıntılara dikkat çekildi. Başbakan görüşmeye katılanlara, “Merak etmeyin. Sorumluları ofisime çağırdım ve azarladım. Onları ağlattım” demişti.

AKP Genel Merkezi’nde 6 saat süren o toplantıya katılan isimlerden olan İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İpek Akpınar, o gün yaşananları Vatan gazetesinden Mert İnan’a anlattı: “Başbakan’ın azarladığını söylediği kişinin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu olduğuna işaret ettiğini algıladık. Başbakan, yereldeki en üst yetkili, bürokrata işaret etti. Başbakan, ‘Sorumluları ofisime çağırdım, azarladım. Ben burada Vali’yi ağlattım, müsterih’ olun dedi. Bizzat ifade etti Başbakan.”

“Toplantıda Hüseyin Çelik, Muammer Güler, Suat Kılıç ve Başbakanlık Müsteşarı da vardı. O dönem İçişleri Bakanı olan Muammer Güler’in toplantıya katılmasına tepki verdik. Yüksek sesle, ‘Benim öğrencilerimi darp eden teşkilatın başındaki bir bakanın burada olmasını kabul etmiyorum’ dedim. Güler, odadan çıktı. Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik yanıma gelerek, öğrencilerin darp edilmesi konularında en net bilgilerin Muammer Güler’den öğrenilebileceğini belirterek, ‘Uygun görürseniz toplantıya çağıralım’ dedi. Biz de kabul ettik.”

Doç. Dr. Akpınar, görüşme sırasında Başbakan Erdoğan’ın herkesi dinlediğini söyledi. Ancak toplantının sonuna doğru sadece bir kez tansiyon yükselmiş: “Başbakan toplantıda kendi mağduriyetini anlattı, şiir okuyarak cezaevine girdiğini söyledi. Muhafazakar gençlerden biri ‘Polis baskınına göz yumuyorsunuz’ deyince ‘Kendi geçmişinizi unutarak bunları nasıl söylersiniz?’ diyerek tepki gösterdi.

Akpınar’ın bu iddialarını Vali Mutlu’ya da soruldu ancak kendisi bir açıklama yapmadı.

Başbakan benim adımı vermedi

Vali Mutlu ; "Ağlayan siz misiniz?" sorusuna, "Ben de basından okudum. Sayın başbakanımızın valimiz şeklinde bir değerlendirmesi yok. İlgililer şeklinde var. Bazı medya organlarında bugün valimiz şeklinde değerlendirilmiş" dedi.

'O kadar ayrıntısına giremem'

Gezi Parkı sürecinde çeşitli zamanlarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile muhtelif görüşmeleri olduğunu söyleyen Vali Mutlu , "Peki ağlayan ilgili kimdi" sorusuna, "O kadar ayrıntısına girmem" diye cevap verdi.