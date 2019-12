Başbakan'ın attığı tohumlar yeşeriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Demokrasinin sağladığı imkanla milletvekilliğine kadar ulaşarak siyasi bölücülüğün temsilciliğini yapan bir zatın; partisinin Meclis grup toplantısında, Anayasa ve yasalara aykırı olarak Türkçe dışında bir dille konuşma yapması bu zihniyetin aldığı mesafeyi ve iktidarla arasındaki irtibatı göstermesi bakımından önemli ve anlamlı olmuştur" dedi.





Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin "AK Parti'nin açtığı yolda kurgulanan hain projenin adım adım uygulanmaya çaba harcandığı son derece hassas bir dönemin bütün emarelerini göstermeye başladığını" iddia etti.



Terörden beslenerek masumane istekler halinde meşrulaşma eğilimi gösteren "federasyon, ayrı bayrak, ayrı eğitim dili, ortak kurucu halk, çokluklar devleti ve hatta ayrılma tehditleri" gibi ihanet kavramlarının, tehlikenin boyutlarını algılamak açısından yeterli olacağını belirten Bahçeli, "Türkiye, siyasi bölücülük ve silahlı terörün adım adım meşruiyet kazanması yolunda hükümetin icraatlarıyla mesafe aldığı çok tehlikeli bir döneme girmiş, terör destekli etnik bölücülük siyaset sahnesine taşınmış, PKK'nın siyasallaşma stratejisinde yeni bir aşamaya gelinmiştir" dedi.



"Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderi üzerinde kumar oynayanların amacının ülkeyi ayrışma, ayrıştırma ve çatışma ortamına sürüklemek olduğunun artık bütün gerçeğiyle ortada olduğunu" savunan Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Bu kapsamda 'durmak yok yola devam' denilerek tam hızla girilen stratejik dönemeçte, bölücülüğün bütün siyasi emellerini adeta teslim alan AK Parti ile Meclis'teki siyasal bölücüler arasındaki işbirliği sıkılaşmış; bölünme ve husumetin sahiplenilmesinde görev dağılımı ile ince rekabet yaşanmaya başlanmıştır. Bu ihanet sürecinde AKP, bölücüler ve Barzani arasındaki işbirliğinde kimin ön alacağı tartışma ve seçim malzemesi konusu olmuş, iktidarın Türkçe dışında yayın yapan TRT kanalını iftiharla açmasından sonra, bu kez de PKK yandaşları Türkçe dışında bir dili TBMM çatısı altında grup toplantılarına kadar taşımışlardır.



Ülkemizin temel değerlerinin aşağılandığı, milli Türk tarihinin sorgulandığı, her türlü alçaklığın alkışlandığı, sınırsız hıyanetin sergilendiği ve bütün bunların teşrifatının ise iktidar partisi tarafından hukuka uygunluk kılıfı ile yapıldığı bugünkü siyasi ortam; beka düzeyindeki tehlikelere geri dönülmemek üzere kapı aralamıştır. Cumhuriyeti temelinden sarsmak ve milli devlet yapısını parçalamak için emel ve fikir birliği etmiş oldukları bilinen mihraklar, Sevr sevdalıları, AB hayranları, federe devlet kılavuzları ve okyanus ötesi maşalar, iktidar zihniyetini de aralarına katarak tam bir cephe oluşturmuş, safları sıklaştırarak faaliyetlerine hız vermişlerdir."



İktidar ve bölücülük el birliği içinde



Bahçeli, bugün yapılmak istenenin "etnik bölücülüğün siyasi bir sorun olarak çözümü için uygun bir ortam yaratılması, bunun siyasi ve toplumsal altyapısının iktidar ve bölücülük el birliği ile içten içe hazırlanması" olduğunu ileri sürdü.



Açıklamasında, "Türkiye'deki Brüksel ve Erbil lobilerinin, İmralı canisinin, PKK'nın ve TBMM'deki piyonlarının Türkiye'ye dayatmak istedikleri bu siyasi senaryonun sahneye konulması mümkün olabilirse, PKK'nın siyasi talepleri ve eylem planını, bu süreçte demokratik çözüm platformu haline getirilecek ve iktidar tarafından yürürlüğe konulacak" görüşünü ileri süren Bahçeli, şunları kaydetti:



"Bu aşamadan sonra her gün yeni bir rezaletin yaşanması, her gün farklı bir odağın bölücülük bayrağını taşıması, tırmanan ayrılık ve husumet ortamının yeni boyutları ile karşımıza çıkması artık kaçınılmaz olacaktır. Nitekim, demokrasinin sağladığı imkanla milletvekilliğine kadar ulaşarak siyasi bölücülüğün temsilciliğini yapan bir zatın; partisinin Meclis Grup toplantısında, Anayasa ve yasalara aykırı olarak Türkçe dışında bir dille konuşma yapması bu zihniyetin aldığı mesafeyi ve iktidarla arasındaki irtibatı göstermesi bakımından önemli ve anlamlı olmuştur.



Bu son hadise ile AK Parti'nin ve bizzat Başbakan Erdoğan'ın sözde 'Kürt açılımı ve Diyarbakır yaklaşımının' bölücü mihraklarda derhal karşılık bulduğunu ve bölücülüğü TRT ekranlarından Kürtçe selamlayan Başbakan Erdoğan'ın '36 etnik grup var' diyerek attığı tohumların elverişli zeminlerde hızla yeşermeye başladığını ortaya koymuştur."



AB gözden geçirilmeli



Sıranın "iktidar tarafından özgürlük adı altında bölücülüğe anayasal kılıfların hazırlanacağı ve milli devletin ortadan kaldırılması için son darbelerin vurulacağı yeni bir sürecin karşılıklı jest ve hamlelerle yaşanmasına geldiğini" iddia eden Bahçeli, "Türkiye sanal ortamlarda kahramanlığa soyunarak duygu sömürülerine sarılan Başbakan Erdoğan'dan Davos'ta bir gazeteciye karşı gösterdiği duruşu, şimdi kendi açtığı yolda karışımıza bölücü taleplerin tırmanışı olarak çıkmış bu meselede de muhataplarına göstermesini beklemektedir" dedi.



Bahçeli, MHP'nin "İstiklal savaşını yönetmiş bir Gazi Meclis içinde böyle bir ihanetin karşılıksız kalmaması için TBMM üyelerinin onurlarını koruyacaklarına ve millet adına gerekeni derhal yaparak bu lekeyi mutlaka temizleyeceklerine inandığını" ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesine, etnik farklılıkları aşan ve ortak değerlere dayanan milli birliğin tahrip edilmesine hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini" belirtti.



Türkiye'nin etnik, mezhep ve kültürel farklılıklar temelinde bir çekişme ortamına sürüklenmesi ve bunun sonucu sorunlu ve ayrışmaya elverişli bir devlet ve toplum haline getirilmesinin "çok önemli bir tehdit" olduğunu savunan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda, AB macerası bu çerçevede bir kez daha gözden geçirilmeli, Hükümet'in tam bir teslimiyetle ve sürekli olarak dengeli ve olumlu bulduğunu açıkladığı Brüksel dayatmaları milli birliğimizin geleceği açısından yeniden sorgulanmalıdır.



Hiçbir kuvvet ve mihrak, Türk milletini bölme ve Türk devletini parçalama gibi gizli veya açık niyetlerinin gerçekleştiğine hiçbir zaman şahit olamayacaktır. Hiç kimse hayale kapılmamalı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel harcı olan ilke ve esasları değiştirmeyi, milli devlet niteliğini ve üniter yapıyı tavsiye etmeyi hatırından geçirmemelidir. Yüksek vatan sevgisi, millet aşkı ve bağımsızlık heyecanının zirveye ulaşarak, şehitlikle taçlandığı muhteşem Türk tarihi, Türk Milletinin vatanı ve birliği için neleri göze alabileceğini göstermesi bakımından ibret vericidir. Tarihimizin aziz hatıraları, Türk milletinin muazzam gücünü sınamaya kalkışan ihanet odaklarını nasıl bir sonun beklediğini anlamaları açısından ders alınması gereken ihtar ve ikazlarla doludur.



Bu itibarla, bugün de milletimizi birbirine düşürmeyi, topraklarımızı tartışmayı hayal edenler varsa, kendileri gibi niyet sahiplerinin ve işbirlikçilerinin tarihte uğradıkları akıbetten artık ders çıkarmış olmaları kendi hayırlarına olacaktır. Bilinmelidir ki bu konuda Türk milleti henüz son sözünü söylememiştir."