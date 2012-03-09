Başbakan'ın arabası hazır

T24 - Renault Mais Genel Müdürü Aybar, Elektrik motorlu Fluence'in Nisan ayı sonundan itibaren bireysel ve kurumsal filo müşterilerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi. Aybar, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın otomobilinin de hazır olduğunu, uygun zamanda teslim edileceğini kaydetti.

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, bu yıl Ocak ve Şubat aylarında otomotiv pazarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30'un üzerinde bir daralma meydana geldiğini, bu daralmanın ise çok normal olduğunu kaydetti.

Aybar geçen yıl Türkiye otomotiv pazarının yukarı yönlü kuvvetli bir ivmeleme yakaladığını anımsatarak, bu yıl ise yılın başında toplam pazar tahmini olan 750-760 binlik adetler seviyesinde gittiğini ifade etti.

Önemli olan otomotiv pazarında bu istikrarı sürdürmek olduğuna işaret eden Aybar, onun için otomotiv pazarının bu yılın ilk iki ayındaki gidişatını normal karşıladıklarını söyledi.

Aybar, bu yılın ilk 6 ayında otomotiv satışlarının geçen yılın aynı döneminin altında kalacağını ifade ederek, pazarın ikinci 6 aydan sonra toparlanmaya başlayacağını, yıl sonu toplam pazarının ise 2010 yılı pazarın ayarında olacağını anlattı.

Bursa'da Oyak Renault Fabrikaları'nda üretilen Elektrik motorlu Fluence'in Nisan ayı sonundan itibaren bireysel ve kurumsal filo müşterilerine teslim edilmeye başlanacağını dile getiren Aybar, Ankara'da bakanlıklar ile Oyak şirketlerinde elektrikli Fluence'lerin kullanımına başlandığında kaydetti.

'Şarj istasyonalrı korumak büyük yatırım değil'

İbrahim Aybar, elektrik motorlu araçların altyapı çalışmalarının Türkiye'de geç geliştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

''Şu anda biz 40 bayimizin teşkilatını bu altyapı ile donatmış vaziyetteyiz. Ama bizim 40 bayimizle bu iş olmaz. Neticede bu otomobili kullananların da, kullandıran kentlerin de alt yapıya önem vermeye başlaması lazım. Bugün dünyada bir çok örnek görüyoruz, özellikle Avrupa'da bakıyorsunuz satılan araç sayısından çok daha fazla kurulan şarj istasyonları var. Burada böylesine hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ederken, mesafe alırken biz ne yapıyoruz? Biz arabaları önce görelim diyoruz. Arabaları görmek bu iş için ilk adım değil.

İlk adım şarj istasyonlarını kurmak. Bunlar da büyük yatırım falan değil. Neticede eve takılacak akıllı bir kutu, düzgün, regüler, güvenilir elektrik akımını çekmeyi garanti altına alabilmek için bu kutuları takmak. Şehirlerde park yerlerine bu kutuların biraz daha farklı ünitelerini dikmek. Bunlar 2 bin 500-3 bin avroluk rakamlarla olabiliyor. Yani bu rakamlar çok çok büyük değil. Rahatlıkla bu finansmanı sağlayabilecek bir çok modelde var. yani bizler otomobillere 50-60 bin lira verirken çeşitli finansal çözümler üretebiliyoruz. böylesine küçük aygıtlar çok rahatlıkla finanse edilir ve takılır. Bütün mesele artık geleceği görmek''

Türkiye'de ve dünyada yapılan bütün anketlerin gelecek 10 yıllık sürede, 2020 yılına kadar toplam satışların yüzde 10'unun elektrik motorlu olacağını gösterdiğine değinen Aybar, alternatifin enerjilerin bu kadar yaygınlaşacağı bir dönemde an önce öncelik almak gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, 25 Aralık 2010'da elektrikli aracı test etmişti.

Elektrikli Fluence Başbakan'ı bekliyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a elektrikli Fluence'in teslimatını yakında gerçekleştireceklerini dile getiren Aybar, Başbakan Erdoğan'ın otomobilinin hazır olduğunu, kendilerinin uygun olduğu bir zaman diliminde teslimatının gerçekleştirileceğini söyledi.

Aybar, Renault'nun geçen yıl grup olarak iyi bir atağa kalktığını, geçen yıl ekstradan yüzde 1,4 pazar payı sağladığını ifade ederek, bu yıl bu çıkışlarını hızlandırarak devam ettirmeye hedeflediklerini söyledi.