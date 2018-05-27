Başbakan'ın "81 milyon arkamızda" açıklaması, Twitter'da gündem oldu: Ben yokum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerine sosyal medyada verilen "T A M A M" yanıtının ardından Twitter kullanıcıları bu kez Başbakan Binali Yıldırım'ın "81 milyon arkamızda" açıklamasını gündeme taşıdı. Kullanıcılar, "Ben yokum" kampanyasını başlattı.

Erken seçim tarihi verilmesinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından "T A M A M" etiketi Twitter'da Türkiye ve dünya gündeminde ilk sıraya yerleşmişti.

Erdoğan ardından 11 Mayıs'ta Ankara'daki AKP Gençlik Kolları Kongresi'nde, "Sevgili gençler, sıkıldınız biliyorum" ifadelerini kullanmış. Twitter'da bu kez de "S I K I L D I K" etiketi açılmıştı.

İlk sıraya yerleşti

Twitter bu kez seçim kampanyasının Erzurum ayağında "Arkamızda 81 milyonun desteği var" ifadelerini kullanan Başbakan Binali Yıldırım'a yanıt geldi. Akşam saatlerinde bu cümleye cevaben başlayan "benyokum" etiketi kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Pazar gününün ilk saatlerinde ilk sıradaki yerini koruyan etiketin altına gelen yorumlardan bazıları şöyle: