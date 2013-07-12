Başbakan'ın 48 maddeyi yasalaştırma önerisine MHP'den destek

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun MHP'li üyeleriyle, Genel Kurul'da görüşülen torba kanun teklifine ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, uzlaşılan 48 maddeyi TBMM'den geçirme önerisine şartlı destek verdiğini belirten gazeteciye Şandır, şöyle karşılık verdi:

"MHP'nin şartı şurtu yok, hodri meydan. Bu teklif Sayın Devlet Bahçeli'ye ait. Anayasayı değiştirmek, yenilemek, tüm partilerin, siyaset kurumunun topluma karşı taahhüdür. Meclis Başkanı'nın ziyaretinde Sayın Genel Başkanımızın, komisyonu başarılı bulduğunu söyledi, gayretlere teşekkür etti, uzlaşılan konuların mümkün olduğu kadar artırılarak kanunlaştırılması ama çalışmaya da devam edilmesini söyledi. Bu çalışma devam etmeli, mutlaka sonuçlandırılmalıdır. Ama birlikte varılan sonuçlara da herkesin sahip çıkması gerekir. Ama'sı, fakat'ı, ancak'ı yok bu işin. Toplum, TBMM, siyasi partilerden çözüm bekliyor. MHP olarak biz bu noktadaki türlü gayrete varız, katkıya hazırız. Anayasa millet için yapılmalıdır, eğer birilerinin sorununu çözmek için düşünülüyorsa o da açıkça ifade edilmelidir.

Sayın Başbakan'ı samimi, ciddi olmaya davet ediyoruz. Bir iftar yemeğinin havasında, böyle sokak ağzıyla, meydan okurcasına, muhalefeti samimiyete davet etmeye hakkı yoktur. Muhalefet buradadır, ısrarla anayasa yapılmasına katkı veriyor. Ama iktidar partisi, Sayın Başbakan'ın başkanlık hayaliyle ve Kürt sorununu, PKK'nın talepleri doğrultusunda çözmek vadiyle anayasa çalışmalarını tıkıyor. Varılan 48 maddelik uzlaşmayı önemli buluyoruz bunun kanunlaştırılması için MHP hazırdır. Bunu çok daha önceden ifade ettik. Aslında bu teklif Bahçeli'ye ait."