Başbakan'ın 10 parmağında 13 meslek

Başbakan en son "Ekonomik kriz psikolojiktir" teşhisini koyması "psikolog" ya da "psikiyatrist" olmasından çok, kendisini daha önce "ülkenin doktoru" ilan etmesine bağlandı.



Ancak “doktorluk” kendisinin başbakanlık dışındaki tek ikinci mesleği değil. Bilinen, bilinmeyen ve kendisinin açıklamalarıyla üstlendiği daha pek çok mesleği var. Şöyle sıralayabiliriz:

İMAM: İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu için zaten bu ehliyete sahip. Ayrıca “Ben İstanbul’un imamıyım” demişti.

FUTBOLCU: İETTSPOR’da kadrolu top koşturduğu (santrafor) futbolcu,

YEREL YÖNETİCİ: İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı için,

MUHASEBECİ: Bir fabrikada muhasebe müdürlüğü yaptığı için,

DİSTRİBÜTÖR: Şirket kurup (Başbakanlığı sırasında da) Ülker'in bayiliğini yaptığı için,

İŞÇİ: “Ben işçiyim, işçilikten gelme birisiyim” şeklindeki sözleri itibarıyla,

SAVCI : “Evet savcıyım” (Ergenekon bağlamında) ifadesi nedeniyle,

SUCUKÇU: “Ben Kars'tan Erzurum'a karkas et (gövde eti) getirip, sucuk yapmış adamım. Sen kime anlatıyorsun?” beyanı dolayısıyla,

ÇEVRECİ: Ben çevrecinin daniskasıyım. Asıl çevreci benim.

KAPTAN: Sıkça kendisini kaptana benzettiği için,

ÇOBAN: Çeşitli konuşmalarında muhalefet lideri Deniz Baykal'a, "Sen hayatında hiç koyun güttün mü? Koyun gütmeden memleketi nasıl idare edeceksin?" sorusunu yöneltmesinden "koyun gütmeyi" bildiği sonucu çıkartıldığı için,

TÜCCAR: “Ben ticaret adamıyım, iyi pazarlık yaparım” demeci nedeniyle

Doktorluk da eklendiğinde tam tamına 13 meslek ediyor. Başbakanlığı kattığınızda 14...

“Medya terbiyeciliği” ise henüz sınıflandırmaya girmiş değil.

