'Başbakan'ımız beni arayıp hayvan hakları ile ilgili gaz verdi'

Hayatında sadece müzik olmadığını söyleyen şarkıcı Yonca Evcimik, “Bir dönem dört sene ara verdim, ‘Çılgın Bediş’i yaptım. Bir ara okul açtım, yine 4 sene kayboldum. Dolayısıyla o anda canım ne isterse, onun peşinden koşuyorum ama son albümüm ‘15’in yeri başka. Zaten, iki-üç senedir cebimdeydi şarkılar. O dönemde, Başbakanımız beni arayıp hayvan hakları ile ilgili gaz verdi” dedi.

Evcimik, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefonuyla albüm projem rafa kalktı! Çünkü orada can var! Hayvanlar benim küçüklüğümden beri en hassas yanım. Onlar için çalışıyor olmak benim için çok önemli. Üstelik bu yasa hala çözümlenmiş değil. Eylül ayına kaldı” diye konuştu.

Yonca Evcimik, albüm çalışmalarına başladığı sırada Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kendisini aamasıyla hayvan arama kurtarma ve haklarını koruma organizasyonu olan HAKUT’un kurucusu oldu.

Yeni albümü ‘15’i de çıkaran Evcimik, hayatındaki değişikliklei Hafta Sonu dergisine anlattı.

Hafta Sonu dergisinde yayımlanan Yonca Evcimik söyleşisinin bir kısmı şöyle:

2001 yılından beri bir single dışında hiçbir şey yapmadınız. Arayı çok açtığınızı düşünüyor musunuz?

Bu albüm için hazırlıklara başladığımızda bu kadar ara olduğunu gördüm. Bu arada biz ne yaptık derken, geçen zamanı görüp şok oldum! Biraz fazla olmuş. Hep söylerim ya; benim hayatımda tek amaç müzik yapmak değil.

Bir dönem dört sene ara verdim, ‘Çılgın Bediş’i yaptım. Bir ara okul açtım, yine 4 sene kayboldum. Dolayısıyla o anda canım ne isterse, onun peşinden koşuyorum ama son albümüm ‘15’in yeri başka. Zaten, iki-üç senedir cebimdeydi şarkılar. O dönemde, Başbakanımız beni arayıp hayvan hakları ile ilgili gaz verdi.

Bununla mı albüm projeniz rafa kalktı...

Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefonuyla albüm projem rafa kalktı! Çünkü orada can var! Hayvanlar benim küçüklüğümden beri en hassas yanım. Onlar için çalışıyor olmak benim için çok önemli. Üstelik bu yasa hala çözümlenmiş değil. Eylül ayına kaldı.

Müziğe bu kadar ara verdiğiniz için hiç pişmanlık duyuyor musun?Hiç duymadım! Bu piyasada geçmişten beri yaptıklarım bir mihenk taşı; orada duruyor. Hep yenilik peşindeyim, hala varsam bu sebepten varım. Son albümümde de olan aynı şey; son yılların bir ‘kırılma noktası’ diyorum ben buna.

90’lar ruhu neydi sizce? Bu albümde izini nasıl süreceğiz?

90’lar müziği hissedilecek bir duygudur; anlatılacak değil. Son birkaç yıldır, ülkemizde 90’ların ekmeği yeniyor. O zamanlardaki kalite, saflık, gürültülü olmayan, daha dingin, özellikle slow şarkı sözlerinin niteliği olan işler bambaşkaydı.

10 tane yeni şarkı yapmışsınız, hangisi öne çıkacak sizce?

Bunun şöyle bir matematiği var: Bana gelen sosyal medya mesajlarına göre bir tane bile boş şarkı yok. Sıralama yapalım dedik, kafamız karıştı. Girip benim sayfalarıma baksan, herkes birini yazmış. Dışarıda kalan şarkım yok. Bu çok güzel. ‘15’, uzun vadede anlaşılacak, uzun yol albümü gibi. Öyle bir noktaya gidecek.

‘Eski sevgilim hakkında konuşmam’

Hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığınız eski sevgiliniz artık Hande Yener’le beraber. Nasıl değerlendiriyorsun bu ilişkiyi?

Bu yüzden konuşmak kolay değil işte! Uzaklaştırma hikayesi var. Tedbir sebeplerinin devamından dolayı bu konuyu konuşmam sakıncalı. Havalara bakıp, susarım. Fakat orada yanlış anlaşılan bir şey olsun istemem; şiddet vesaire gibi bir şey asla yok. Ne varsa her şey aşktan oldu. Bunu o zaman da söyledim zaten.

Sizde yeni bir aşk var mı?

Ben hayatımda hiç yalnız kalmadım ama sizlerin haberi olmadı. Tövbeler de etsen yine başına geliyor. Yalnızlık Allah’a mahsus. Bende de yeni heyecanlar var, kelebekler uçuyor ama işim şu anda daha önemli.

Yani, biri var diyorsunuz...

Niye tek biri olsun, belki birkaç kişi var (gülüyor)

Hep böyle fit kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

Bundan üç-dört ay önce kendimi bıraktığım için hem daha kiloluydum hem de yumuşamıştım. Sporla bunu toplayacak sabrım ve zamanım da yoktu. Araştırdım, şöyle bir şey buldum: Uzay mekiğindeki astronotların giydiği bir elbise var, günde 20 dakika onu giydim. Dört saat spor yapmış gibi oluyorsun, sıkılaştım.

Bu yaz ortaya çıkan işler arasında bu albümü nereye koyuyorsunuz?

En son bıraktığım yere koyuyorum. Arada şunu da anladım, ben herkesin sevdiği şeyi yapacak değilim. Ben giderli ne demek onu bile çok zor anladım zaten! Hızlı tüketilen, hep birbirinin tekrarı şarkılar, yani basit giderli! Anladım ki, basit giderli şarkılar bana göre değil. Eğer giderli; sevgiliye gönderme demekse, ben onlarda kendimi görmek istemiyorum. Lafının doğru anlaşılır olması benim için önemli.

Bu albümde Evcimik-Serdar Ortaç işbirliği var. İlk defa ondan şarkı almışsınız...Evet, niye düet yapmadınız diye soranlar var! Hayat ne getirirse o anda o oluyor. Biz Serdar’la görüşüyoruz. Bu sene birkaç beste gönderdi. ‘Sana Ne’ şarkısını seve seve aldım, düzenlemeyi Volga Tamöz yaptı. Volga da bana göre yaptığı için insanlar dinlerken onun Serdar şarkısı olduğunu anlamıyor. Şarkı yapılırken, ben her şeye karışırım. “Bak piyasayı falan boşver, dans yap, ne seviyorsak onu yapalım” dedim. Biz buyuz, arkasında duracağımız işler yaparız.

Müzik dışında neler yapıyorsunuz?HAKUT için çalışıyorum. Biz buna başlayınca, hayvan arama kurtarma olarak algıladılar. “Kedi dama kaçtı, gel!” diye telefon ediyorlar. Öyle bir şey yok. Oysa biz daha radikal hareketlerde, mesela istihbarat alıp hayvan dövüşlerini basıyoruz veya bir hayvana tecavüz, bu tür olaylarda müdahale ediyoruz.