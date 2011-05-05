-BAŞBAKANI KOBRA'LAR KORUDU ADANA (A.A) - 05.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 14.10'da Adana'ya geldi. Başbakan Erdoğan'ı Adana Havalimanı'nda Vali İlhan Atış, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Necati Çetinkaya ile diğer ilgililer karşıladı. Başbakan Erdoğan ile Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Adana'ya geldi. Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle hidroelektrik santral açılışının yapılacağı Aladağ ilçesine hareket etti. Başbakan Erdoğan'ın bulunduğu helikoptere, iki kobra tipi helikopterin de eşlik ettiği görüldü.