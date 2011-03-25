Başbakan,‘Haçlı seferi’ benzetmesini 'münasebestsiz' buldu

T24 - Erdoğan, Fransa İçişleri Bakanı’nın ‘haçlı seferi’ benzetmesine tepki gösterdi: Haçlı tanımı münasebetsiz... Fransa’nın Dış Ticaretten sorumlu Bakanı ise, “İçişleri Bakanı yanlış anlaşıldı” dedi

Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant’in koalisyon güçlerinin Libya operasyonunu için “haçlı seferi” benzetmesi yapmasına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “haçlı tanımı münasebetsiz” diyerek tepki gösterdi. Gueant’ın yanlış anlaşıldığını belirten Fransa’nın Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Pierre Lellouche ise “Fransızcada bu kelime geçmişteki tarihi anlamını taşımıyor. Ancak yanlış anlaşıldı” dedi.





Başbakan Erdoğan, dün “Daha Eşit Bir Dünya İçin Eşitlik Komisyonları’nın Rolü” temalı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması’na katıldı.



Toplantıda yaptığı konuşmada, batılılara, Doğu’ya ve Güney’e bakış açılarını tekrar gözden geçirme tavsiyesinde bulunan Erdoğan, “Buralara baktıklarında sadece petrol, sadece altın madenleri, yeraltı zenginlikleri görenlerin, artık biraz da vicdan gözlüğüyle bu coğrafyalara bakmalarını diliyorum. Tüyler ürpertici, dehşete düşürücü, medeniyetler arası çatışmayı körükleyici kavramları telaffuz edenlerin ya da zihinlerde bu çağrışımı oluşturanların kendi vicdan muhasebelerini derhal yapmalarını arzu ederim” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:



“Biz, AB üyeliği için her zaman şunu söyledik: Türkiye’nin Birliğe üyeliği, medeniyetler çatışmasına bir antitez oluşturur, 1.5 milyarlık İslam dünyasıyla Batı dünyasını Türkiye köprü olmak suretiyle birleştirir ve uluslararası terörle ilgili büyük engelleri aşarız. Türkiye’nin üyeliği, Doğu ile Batı’nın birbirini daha iyi anlamasını sağlar. Türkiye’nin üyeliği, bölgeler, inançlar, kültürler arasındaki ön yargıları giderir. Ama birileri bunu anlamak istemedi, anlamamakta ısrar etti. İşte o birileri, bizim tüm uyarılarımıza rağmen, bugün de Libya’ya yönelik operasyonda zihinleri karıştırıyor ve maalesef bakıyorsunuz Haçlı Seferleri gibi son derece münasebetsiz tanımlamalar yapıyor, zihinlerde soru işaretleri oluşturuyor. Bütün bu yaşanan süreç, Türkiye’nin haklılığını ortaya çıkarmıştır.”





‘Anlamı farklı’



Bu arada dün Enerji Bakanı Taner Yıldız’la Ankara’da görüşen Fransa’nın Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Pierre Lellouche, gazetecilerin Libya operasyonuyla ilgili sorularını yanıtladı. Libya’daki operasyonun bir “Haçlı seferi” olmadığını, BM kararının uygulanması olduğunu söyleyen Lellouche, ‘haçlı seferi” benzetmesi yapan Fransız bakan Gueant’ın yanlış anlaşıldığını dile getirerek, şunları söyledi: “Kendisi de zaten özür diledi. Çünkü bugünkü Fransızca’da bir gruptan bahsedilirken ‘haçlı seferine çıkıyor’ demek bir gruba başkanlık yapıyor anlamında kullanılıyor. Yani geçmişteki tarihi anlamını taşımıyor artık bu kelime. Ancak bu yanlış anlaşıldı.







