Başbakan'dan YPG operasyonu yorumu: Kimin ne dediğinin önemi yok!

Başbakan Binali Yıldırım, TSK’nın PYD’yi vurması konusunda "kimin ne dediğinin önemi olmadığını" söyledi.

Başbakan Yıldırım, gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. NTV'nin haberine göre, Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PYD'yi vurması konusundaki bir soru üzerine şöyle konuştu:

“Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri tamamen terör örgütlerini bertaraf etmeye yöneliktir. Türkiye’nin faaliyetleri ülkemizin sınır güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Terör örgütlerine karşı yaptığımız mücadelede kimin ne dediğinin önemi yok. Kimsenin toprağında yerinde yurdunda gözüm yok. Kendi ülkemizin güvenliği her şeyin üstünde gelir."

Koalisyon güçleriyle konuştuklarını dile getiren Yıldırım, “Endişe edecek bir durum yok” dedi.

Irak’ta olanlarla Türkiye’nin her yönüyle ilgili olduğu ifade eden Yıldırım, “Irak ile 350 kilometre sınırımız var. Bu sınırı aşarak bölücü terör örgütü yıllardır başımızı ağrıtıyor. Irak her şeyden önce bu terör örgütlerini zapturap altına alması lazım. Bizim ülkemizin güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almak hakkımızdır” dedi.

"Şu an için bir referandum tarihi geçerli değil"

Anayasa değişikliğini de başkanlığı da konuşacağız. Mevcut fiili durumu anayasaya uygun hale getirilmeli. Teklifi Meclis'e getirip milletimize soracağız. Şu an için bir referandum tarihi geçerli değil. Adım adım gideceğiz

'FETÖ' soruşturmaları...

FETÖ soruşturmalarında hatalar varsa giderilecek, itirazlara bakıyoruz. Şu ana kadar ihraçlara ilişkin 110 binin üzerinde başvuru geldi.