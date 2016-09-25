Başbakan'dan yeğenine: Emine, sen de havaya girme, "Peki" demesini bil

Başbakan Binali Yıldırım, kardeşi Eyüp Yıldırım'ın kızı Emine Yıldırım'ın nikah törenine katıldı. "Evliliğin sırrı nedir biliyor musunuz?" diye soran Yıldırım, "İtaat et, rahat et" ifadesini kullandı. Yeğenine ise "Emine, sen de havaya girme. Gökhan hiddetlendiğinde 'peki' demesini bilmelisin" dedi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gökhan Yücekaya ve Emine Yıldırım'ın düğünü Çekmeköy Sosyal Tesisleri ve Nikah Salonu'nda yapıldı. Düğün, Kur'an tilaveti ve dua ile başladı.

Çiftin nikah şahitleri Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AKP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat olurken, nikahı, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz kıydı.

Düğüne Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı. Evlilikte mutluluğun formülünün "peki" demek olduğunu öne sürem Yıldırım, gelin ve damada 'uyarılarda' bulundu.

"Evliliğin sırrı nedir biliyor musunuz?" diye soran Yıldırım, "İtaat et, rahat et." ifadesini kullandı. Yeğenine ise "Emine, sen de havaya girme. Gökhan hiddetlendiğinde 'peki' demesini bilmelisin." dedi.