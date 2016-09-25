T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan'dan yeğenine: Emine, sen de havaya girme, "Peki" demesini bil

"Evliliğin sırrı nedir biliyor musunuz?"

25 Eylül 2016 02:23

Başbakan Binali Yıldırım, kardeşi Eyüp Yıldırım'ın kızı Emine Yıldırım'ın nikah törenine katıldı. "Evliliğin sırrı nedir biliyor musunuz?" diye soran Yıldırım, "İtaat et, rahat et" ifadesini kullandı. Yeğenine ise "Emine, sen de havaya girme. Gökhan hiddetlendiğinde 'peki' demesini bilmelisin" dedi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gökhan Yücekaya ve Emine Yıldırım'ın düğünü Çekmeköy Sosyal Tesisleri ve Nikah Salonu'nda yapıldı. Düğün, Kur'an tilaveti ve dua ile başladı.

Çiftin nikah şahitleri Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AKP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat olurken, nikahı, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz kıydı.

Düğüne Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı. Evlilikte mutluluğun formülünün "peki" demek olduğunu öne sürem Yıldırım, gelin ve damada 'uyarılarda' bulundu.

"Evliliğin sırrı nedir biliyor musunuz?" diye soran Yıldırım, "İtaat et, rahat et." ifadesini kullandı. Yeğenine ise "Emine, sen de havaya girme. Gökhan hiddetlendiğinde 'peki' demesini bilmelisin." dedi.

ETİKETLER

Binali YıldırımBaşbakanevlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24