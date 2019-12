Başbakan'dan yaşlılara müjde!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacağını açıkladı.



Erdoğan, 65 yaş üzerindeki vatandaşların verilecek kimlik sayesinde tüm şehirlerdeki belediye otobüslere ücretsiz binebileceğini söyledi.



Türk halkına bir çağrıda bulunan Başbakan Erdoğan, "Yaşlılarımıza sahip çıkalım. Onları kendi hallerine bırakmayalım." dedi. Erdoğan, "Babamız annemiz yaşlandığı zaman onları kendi başına bırakmayı varlığımıza saygısızlık olarak görüyorum." şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca 3 çocuk tavsiyesini tekrarladı.



Başbakan Erdoğan, Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Örnek Kıdemli Vatandaşlar Kongresi'ne katıldı. TÜRYAK ve AK Parti Yaşlılar Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen toplantıya Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti Milletvekili Nükhet Hotar, eski AK Parti Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, TEMA Başkanı Hayrettin Karaca, Prof. Dr. Bekir Karlığa, Türkiye Yaşlılık Konseyi(TÜRYAK) Başkanı Mete Bora, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ile Türkiye'nin değişik illerinden gelen davetliler katıldı.



Yapılan konuşmaların ardından yoğun alkışlar arasında kürsüye çıkan Başbakan Erdoğan, yaşanan hoşgörüsüzlüğe dikkat çekerek, yaşlıların bakış açısı, görüşlerinin dünyaya hakim olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Eğer böyle olursa ben inanıyorum ki dünyamız bugün arz ettiği manzaradan çok daha farklı bir manzarada olacaktır. Dünyadaki her toplum yaşlılarına gereken değeri vermek onlara hak ettikleri hürmeti göstermek onlardan ders almak durumundadır." diye konuştu.



Türk toplumunda yaşlı insanlara yönelik bakış açısını anlatan Erdoğan şunları söyledi: "Biz yetişkinlere ve kıdemlilere saygıyla, hürmetle yaklaşırız. Hürmet kavramı sevgiyi de saygıyı da aynı anda içeren bir kavramdır. Bizler tarihin her döneminde yaşlılarımızı, büyüklerimizi baştacı kabul eden, hayatın her alanında büyüklerine öncelik tanıyan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bize göre kıdemliler, yaşlılar sağlam mantığı, aklı selimi, sabır ve dirayeti temsil ederler. Bu bizim kültürümüze işlemiş bir olgudur. Onların birikimine, olgunluğuna, gün görmüş kişiliklerine, tecrübesine ihtiyaç duyarız."



"Böyle bir ülkenin başkanı olmak beni üzer"



Türk toplumsal yapısında ailenin önemine dikkat çeken Başbakan Erdoğan, "Ailenin kutsiyetini kaybetmesi toplumlarda erozyonun başlaması demektir. Yaşlılara ailelerin sahip çıkması gerekir. Yeni nesillerin yaşlıların tecrübelerinden faydalanması gerekir. Sosyal devlet yıllarını ülkesi için sarf etmiş kişilere bakmak durumundadır. Fakat yaşlılara aileleri içinde bakılmasını son derece önemsiyoruz. Bırakın kıdemli insanlar, yaşlı insanlar kendi kendine yetsin. Babamız annemiz yaşlandığı zaman onları kendi başına bırakmayı varlığımıza saygısızlık olarak görüyorum.Babamız annemiz, o kıdem anında yaşlı anında ihtiyarladığı zaman bizimle beraber olmalı. Bizimle beraber yaşamalı. Bazen duyarız. Yaşlı bir vatandaş ölmüş, üzerinden haftalar geçmiş, kokusu diğer dairelere sirayet edince fark edilmiş. Biz böyle bir millet olmak istemiyoruz. Böyle bir ülkenin başbakanı olmaktan ben şahsen büyük üzüntü duyarım. Onun için halkımıza özellikle sesleniyorum. Anneniz, babanız yaşlandığında onları kendi başına yaşamaya mahkum etmeyin. Beraber yaşayın. Çünkü onların en çok sizlerin uzatacağı ele, saygıya, güler yüze, okşanmaya muhtaç olduğu andır. Bunu yaşadığım için çok iyi biliyorum. Bu da tecrübeyle sabit."



Kendi başına bırakılmış bir yaşlı çifti örnek gösteren Başbakan Erdoğan şunları anlattı:



"Ramazan'da fakir fukara evi dolaşıyoruz. Bu evlerden bir tanesine gittik. Yarı felç bir amca, yanında çok yaşlı bir teyze. Yaşadıkları evi anlatmam mümkün değil. Konuştuk, teyzeden çok o amcanın haline üzüldük, çünkü felç. Bakımsız, koşullar hijyenik değil, ayaklar şişmiş, eller şişmiş. 'Teyze senin çocukların yok mu, gelip gitmezler mi?' diye sorunca, 'Gelip giderler ama çok çok seyrek." yanıtını verdi. Teyzemiz göğüs hastalıklarından rahatsızdı. Ertesi gün aldık onları hastaneye gönderdik, tedavi ettirdik. Bir hafta sürmedi o teyze ebediyete intikal etti. Allah rahmet eylesin. Hastaneye sevk ettik ama hastanede rahmetli oldu. Aksi durum olsaydı belki o evde kimsenin haberi olmadan ebediyete intikal edecekti. Bunları yaşamak istemiyoruz. Üzerimize düşen görev çok önemli. Biz bu bakımdan dayanışmaya önem veriyoruz."



Hükümet olarak yaşlı vatandaşlara verdikleri hizmetleri de anlatan Erdoğan daha sonra bir müjdeyi açıkladı.



Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlar devletin araçlarından ücretsiz olarak istifade edecekler. Bunu hazırlığını yapıyoruz." dedi. Bunu belediye başkanı iken uygulamaya geçirdiğinde bayağı eleştiriler aldığını anlatan Erdoğan, "Ama ben memnundum. Şimdi de bu uygulamayı tüm yurda yaymak için hazırlıklarımızı yaptık. Kısa sürede bu uygulamayı hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.



Başbakan Erdoğan, söylediği zaman eleştiri aldığı bir önerisini ise bu konferansta tekrarladı. Özellikle Avrupa'da yaşlı nüfusun arttığına, Türkiye'nin de bu gidişle aynı akıbeti paylaşacağına değinen Erdoğan, "Her ailede en az 3 çocuk olmasını söyledim. Bu görüşlerimi muhafaza ediyorum. Bilimsel rakamlara göre 2 çocuk olması bile gerileme demektir. 3 olursa Türkiye'nin avantajlı durumu devam edecek. Genç nüfusumuzu artırmak, belli bir düzeyde tutmak durumundayız." Hemen söylenen şu: 'Çocuğumuz olsun da nasıl geçineceğiz?' Biz böyle demiyoruz. Nüfusumuz ne kadar artarsa o kadar güçlü olacağız. Bunu böyle bilin." şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri salondan büyük alkış topladı.



Başbakan Erdoğan konuşmasının ardından 35 ülkeden gelen katılımcılara plaket takdim etti, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.