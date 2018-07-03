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Başbakan'dan veda ziyaretleri

Nursima KESKİN/ ANKARA ,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a veda ziyaretinde bulundu

03 Temmuz 2018 16:44

Nursima KESKİN/ ANKARA ,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman\'a veda ziyaretinde bulundu.
Son Başbakan Binali Yıldırım,veda ziyaretlerine başladı. Başbakan Binali Yıldırım ilk olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman\'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım ve Kahraman görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Başbakan Yıldırım daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Cirit\'e veda ziyaretinde bulundu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman\'ı ziyareti

Yıldırım\'ın Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Cirit\'i ziyareti

 

- Ziyaretlerin görüntüleri geçildi - 

 

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