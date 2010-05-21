Başbakan'dan telefonla 'İran markajı' sürüyor

T24 -

Diplomasi telefonla da sürüyor

Erdoğan, İran'ın nükleer programı konusunda yürüttüğü çalışmalar ve Kosova'nın uluslararası konumuyla ilgili olarak çeşitli ülke liderleriyle dün akşam (21 Mayıs 2010) telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.Bu çerçevede Mısır Devlet Başkanı Mübarek ve Pakistan Başbakanı Gilani ile görüşen Başbakan Erdoğan, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Tahran'da yapılan anlaşma hususunda bilgi vererek, muhataplarıyla görüş alışverişi yaptı.Başbakan Erdoğan, ayrıca Kosova'nın uluslararası statüsüyle ilgili destek talebinde bulundu.İran'la imzalanan "uranyum takası" anlaşmasının ardından Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Başbakan Erdoğan, dün de (20 Mayıs 2010) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Katar Emiri El Tani ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandre'yu arayarak hem İran konusunda hem de Kosova Başbakanı Haşim Taçi'nin türkiye ziyaretiyle ilgili olarak telefon diplomasisi gerçekleştirmişti.