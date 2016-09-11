Başbakan'dan sürücülere özel, sesli bayram mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda olan sürücülere özel sesli bayram mesajı yayımladı.

Yıldırım, yollardaki sürücülere özel hazırlanan sesli mesajında, "Sevgili vatandaşlarım, Ben Binali Yıldırım. Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Biz 79 milyon biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Biliyorsunuz, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Siz siz olun kurallara riayet edin, sağ salim bu bayramda sevdiklerinizle buluşun. Hoşçakalın, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Yıldırım'ın mesajının bugün itibarıyla radyolarda yayınlanmaya başlayacağı belirtildi.