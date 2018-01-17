Başbakan'dan 'sınır koruma gücü' tepkisi: Dost bildiklerimiz…

Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin komutasında kurulacak Sınır Güvenlik Gücü’yle ilgili olarak konuşan Başbakan Binali Yıldırım, NATO içindeki ‘dost bilinen bazı ülkelerin’, Türkiye’ye karşı terör faaliyeti yürütenlerle beraber ordu kurduğunu söyledi.

Ankara'da Anadolu Yayıncılar Derneği 3. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuşan Yıldırım, NATO'nun sınırlarının, Türkiye'nin güney sınırları olduğunu vurguladı. "NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı?" diye soran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz.”

"NATO üyeliğine uygun olarak hareket edecek misiniz, yoksa çapulcularla iş mi tutacaksınız?"

Başbakan Yıldırım, "Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz" dedi ve bu çağrısını "Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor" ifadelerini kullanarak yaptı.

Bugüne kadar egemenlik haklarından zerre kadar taviz verilmediğini de vurgulayan Başbakan "Bundan sonra da hiçbir güç ayyıldızlı bayrağı indiremez, bu ezanları dindiremez, bu milleti bölemez, ayrıştıramaz" diye konuştu.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun, Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklamıştı. Türkiye’nin ‘terör örgütü’ kabul ettiği YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin komutasında görev yapacak Sınır Güvenlik Gücü’nün kuzeyde Türkiye, güneydoğuda Irak ve ABD destekli SDG ile Rusya ve İran destekli Esad güçlerini ayıran Fırat Nehri Vadisi boyunca konuşlanacağı kaydedilmişti.

Türkiye ise ABD’nin planına büyük tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri, 'Daeş (IŞİD) ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur” açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır” ifadelerini kullanmıştı. Kurulacak sınır gücünü "terör ordusu" olarak niteleyen Erdoğan şunları söylemişti:

"Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. TSK, Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekât her an başlayabilir. Bizim tüm müttefiklerimize söyleyeceğimiz şudur: Teröristlerin üniformaları üzerindeki işaretlerinizi söküp alın ki, teröristlerle birlikte onları da toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım."