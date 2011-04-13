Başbakan'dan, Sarkozy'e 'Harami' benzetmesi

T24 - Strazburg’da Fransız lidere çatan Erdoğan, “Birileri gibi Libya’da ganimet önünde harami tavrımız yok” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi kendi ülkesinde ağır bir dille eleştirdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan, Libya politikası nedeniyle Sarkozy’ye yüklenerek, “Bizim tavrımız birileri gibi ganimet önünde harami tavrı değildir. Libya’da Kuzey Afrika’da rol kapmaya çalışanlar, şahsi hırsları için, yaklaşan seçimler için bölgenin kaderiyle oynayanlar tarih karşısında sorumlu olurlar” dedi.



Erdoğan Fransa’daki Müslümanlara yönelik yasakları da eleştirerek, “İslamafobi en az ırkçılık kadar tehlikelidir ve insanlık dışıdır” dedi.



Fransa’daki Türk vatandaşları ile Strazburg’da seçim mitingi havasında bir araya gelen Erdoğan, daha önce ABD Başkanı Obama’nın da konuştuğu Rhenus Spor Salonu’nda miting havasında bir toplantı yaptı.



Konuşmasında Libya konusunda Sarkozy’ye yüklenen Erdoğan, şunları söyledi: “Tarihten kaçamazsınız. Tarihin yüklediği sorumluluktan asla ve asla kaçamazsınız. Türkiye tarihe yayılan ulu bir çınar gibidir. Biz Ortadoğu’da Kuzey Afrika’da Kafkasya ve Balkanlarda rol kapma peşinde değiliz. Çıkar peşinde hiç değiliz. Bizim tavrımız birileri gibi ganimet önünde harami tavrı değildir. Bizim tavrımız taşıdığı büyük misyonun farkında, büyük ve sorumlu devlet tavrıdır. Biz, Libya’ya baktığımızda yer altı zenginliklerini, petrol kuyularını, madenleri görenlerden değiliz.

Biz Libya’nın toprak bütünlüğü adına, selameti adına orada barış, huzur ve dayanışma arzuluyoruz. Libya’da Kuzey Afrika’da rol kapmaya çalışanlar, şahsi hırsları için, yaklaşan seçimler için bölgenin kaderiyle oynayanlar tarih karşısında sorumlu olurlar. Libya hiçbir ülkenin çıkar arenası olamaz. Libya Libyalılarındır. Kimse buralar üzerinde tasarrufta bulunmasın.”





Çifte vatandaşlık



Fransa’da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlık hakkını kullanmasını isteyen Erdoğan, “Siz müracaatınızı yapın. Onlar vermesinler. O zaman biz çeşitli toplantılarda bunu önlerine getiririz. Deriz ki asıl ayrımcılığı siz yapıyorsunuz. Bak çifte vatandaşlık diyorsun 50 yıldır bu ülkede yaşayan benim soydaşıma çifte vatandaşlığı vermiyorsun” diye seslendi.





‘ÖSYM’nin açıklaması tatmin etti’



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’dan sonra Başbakan Erdoğan da YGS’ye ilişkin şifreleme iddiaları konusunda ÖSYM Başkanı Ali Demir’in yaptığı açıklamalardan tatmin olduğunu söyledi. Erdoğan, “Şu anda da zaten Danıştay’ın verdiği karar da ortada” dedi.



Erdoğan, dün Fransa’ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, YGS’ye ilişkin şifreleme iddialarına yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:



“Şu anda da zaten Danıştay’ın verdiği karar da ortada. Bu arada bir şey çok açık, net belli herhalde birilerinin tezgahı bozuluyor ki bu işten çok rahatsızlar. Bunların provokatif eylemleri hiçbir zaman bu YGS imtihanını da bence olumsuz yönde etkilememelidir.”