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Başbakan'dan 'Rakka' açıklaması: Anlaşırsak doğrudan operasyona girmeyeceğiz

"Merkel'e Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim"

18 Şubat 2017 20:10

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "ABD'nin PYD ile hareket etmesi doğru olmaz. PYD ile hareket ederlerse Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi sorunlar olur" diyen Yıldırım, "Rakka'da prensipte anlaşılırsa doğrudan operasyona girmeyeceğiz. Askeri varlığımız olacak. Taktik destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nın uzantısı PYD YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu dostluğa sığmaz. ABD'nin yeni yönetiminin bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Pence'e yeniden bunu söyleyeceğim. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim."

"ABD'nin her halükarda bir operasyon planı var"

"Türkiye'nin Rakka'daki rolü ne olacak? TSK sahada olacak mı" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Amerika, Türkiye ile birlikte yerel güçlerle sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada. Askeri varlığı olacak ABD'nin de Türkiye'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor. Amerika'nın her halükarda bir operasyon planı var. Bu planın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz" ifadesini kullandı. 

 

 

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