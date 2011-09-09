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Politika

''Başbakan'dan özür diledim'' ADIYAMAN (A.A)

09 Eylül 2011 00:33

-''Başbakan'dan özür diledim'' ADIYAMAN (A.A) - 08.09.2011 - AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, 2001 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle ortaya çıkan tartışmalarla ilgili olarak, ''Benim Başbakandan binlerce kez özür dilediğimi sanki bir ayıp işlemişim gibi sunanlara acıyorum. Özür dilemek erdemliliktir'' dedi. Metiner, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte yaptığı bir konuşmanın, ''Bugün'' diye servis edilmesini hiç ahlaki bulmadığını ifade etti. Özür dilemenin bir erdemlilik olduğunu belirten Metiner, açıklamasında şunları kaydetti: ''Benim Başbakandan binlerce kez özür dilediğimi sanki bir ayıp işlemişim gibi sunanlara acıyorum. Özür dilemek, bir erdemliliktir. O birileri kalkıp 'yalakalık' biçiminde bir suçlamaya dönüştürüyorlar, bu insani davranışı. Aynı kişi ve çevreler yazılarımda ve televizyon konuşmalarımda AK Parti'yi ve Başbakan Erdoğan'ı savunduğumda da 'yalaka' diyorlardı. O mahallede değişen bir şey yok yani. Varsın söylemeye devam etsinler. İsterse bin yıl önce söylenmiş olsun, bugün fark ettiğinizde yanlış ve incitici bulduğunuz bir ifadeniz varsa, özür dilemekten kaçınıyorsanız insanlığınızı sorgulamalısınız asıl. Evet, sırf bu nedenle Başbakandan bir değil binlerce kez özür dilemekten kaçınmam. Varsın o birileri nasıl yorumlarsa yorumlasın. O günkü analizlerim o güne dairdi.

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