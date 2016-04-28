Başbakan'dan onay çıktı; ünlü sanatçılar Kilis'teki Suriyeli kamplarında müzik eğitimi verecek

Üyeleri arasında Tarkan, Teoman, Yalın, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Göksel, Serdar Ortaç, Gülşen, Athena, Gripin, Hande Yener gibi birçok ünlü şarkıcının bulunduğu MSG (Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği), Suriyeli kamplarında müzik eğitimi için proje geliştirdi. Proje kapsamında, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilerin barındığı mülteci kamplarında oluşturulacak müzik sınıflarında her hafta bir müzisyen ders verecek. Pilot il olarak ise son dönemde roketlerin hedefi olan Kilis seçildi. Uygulama daha sonra diğer illere de yaygınlaştırılacak.

Davutoğlu’na anlattılar

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, söz konusu proje, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabulde MSG Başkanı Garo Mafyan, Başkan Yardımcısı Ferhat Göçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erdem tarafından Başbakan Ahmet Davutoğlu ile paylaşıldı. Davutoğlu, kamplarla ilgili kendi gözlemlerini paylaşırken, MSG’nin projesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti ve çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Garo Mafyan, Başbakan’ın “Biz devlet olarak tüm Suriyeli kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlasak da manevi açıdan hep bir şeyler eksik kalıyor. O açıdan müzik dünyasının manevi ve gönülden katkıları ve özverisi bizi çok memnun eder” dediğini aktararak şöyle devam etti:

“İlk sınıfı Kilis’teki kampa kuruyoruz. Devletimizden hiçbir maddi katkı beklemeden başlatacağımız müzik sınıfları küçük ama bu proje büyük bir adım olacak. MSG üyesi sanatçılarımızdan her hafta bir ünlü buralarda ders vermeye gidecek. Böylece kamplardaki yaşamı ve devletimizin bu konudaki verdiği büyük desteği başta kamuoyumuz ve üye olduğumuz uluslararası platformlar olmak üzere tüm dünya ile bir kez daha paylaşmış olacağız. İlk dersi ben ve Ferhat Göçer beraber vereceğiz. Bölgedeki akademisyenler ve kamplardaki müzisyenler de bu derslere katkıda bulunacak.”

Türkiye’nin dünya tarihinde benzeri olmayan bir hoşgörüyle Suriyeli dostlara kucak açtığını belirten Cengiz Erdem ise “Biz de MSG olarak küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedik. Umuyoruz ki müzik sınıfları bu güzel hoşgörüyü ülkemizde ve dünyada daha fazla duyurmamıza vesile olur” dedi.

Konuyla ilgili yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda ilk müzik sınıfının Kilis’te 1 ay içinde açılmasına karar verildi. Bu yıl içinde tüm kamplardaki müzik sınıflarının tamamlanması hedefleniyor.

“Travmalarını hafifleteceğiz”

Garo Mafyan’la birlikte Kilis’te ilk dersi verecek olan Ferhat Göçer, amaçlarını şu sözlerle anlattı:

“Müzik sınıfları oluşturmaktaki amacımız, bir savaşın en ağır yükünü taşıyan masum çocukların yaşadıkları travmayı hafifletmek, kendilerini sığınmacı olarak değil de sevgiyle kucakladığımızı göstermektir. Bunun en kolay yolunun müzikle iletişime geçmek olduğunu düşünüyorum. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım, ülkemizde yalnız olmadıklarını, bir dost kucaklamasıyla onlara destek olduğumuzu göstermeye çalışacağız.”