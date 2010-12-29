Başbakan'dan öğrenci ve çiftçiye müjde

T24 - Başbakan Erdoğan, 1 Ocak'tan itibaren üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerini yüzde 20 artırdıklarını açıkladı. Aylık 200 lira burs alan öğrenci yeni yılda 240 lira, 400 lira alan master öğrencisi 480 lira alacak. Erdoğan, çiftçiye de müjde vererek, Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi faiz oranını yüzde 13'ten yüzde 10'a çekileceğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2010'un son grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde öğrenciler ve çiftçiler vardı:

"1 Ocak'tan itibaren üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerini yüzde 20 artırıyoruz. Aylık 200 lira alan öğrencimiz 1 Ocak'tan itibaren 240 lira burs veya kredi alacak. Böylece üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarını 2002 yılına göre yüzde 433 oranında artırmış oluyoruz.

400 lira burs veya kredi alan master öğrencileri artık 480 lira alacak. Aylık 600 lira alan doktora öğrencimiz de 720 lira burs veya kredi alacak.

Beslenme yardımını da yükseltiyoruz, 120 lira olan beslenme yardımını da 150 liraya çıkartıyoruz.



228 milyon nire, 13 milyar nire?



Biz iktidara geldiğimizde tarım sektörü kıvranıyordu, çiftçi iflasın eşiğindeydi, borcunu ödeyemiyordu. Haciz kıskacında adeta kıvranıyordu, eldeki traktörlerin nasıl haczedildiğini hatırlayalım. 8 yıl boyunca tarım sektörünü her açıdan destekledik.

Bütçe görüşmelerinde muhalefetten kürsüye çıkan, popülist siyaset geleneğinin bir izdüşümü olarak tarım sektörünü istismara yeltenenler var. Anadolu'yu, Trakya'yı gezen, çiftçinin evinde misafir olan AK Parti'nin alın terine verdiği değeri objektif bakarsa orada görür.

Nitekim 3 Kasım seçimlerinden sonra girdiğimiz her seçim bütün politikalarımızla tarımda nasıl çiftçinin yanında olduğumuzun açık teyididir. Değerli dostlar, 2002'de iktidara geldiğimizde Ziraat Bankası'nın çiftçiye kullandırdığı kredi miktarı -şu anda ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum, ısrarla çiftçi kardeşlerime de sesleniyorum, samimiyetle sesleniyorum, burada şu rakamları iyi inceleyelim- 228 milyon liraydı, tüm verilen destek. Bugün çiftçinin kullandığı kredi miktarı, dikkatinizi çekiyorum, 13 milyar Türk lirasıdır. Allah aşkına 228 milyon nire, 13 milyar nire?

Tabi ki bitmedi, anlatacağım daha çok şeyler var. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandırdığı kredilerle birlikte çiftçinin kullandığı kredi miktarı 15 milyar dolara yükseldi. 2002'de, biz iktidara geldiğimizde 66 bin kişi kredi kullandı. Bugün krediden istifade eden çiftçi sayısı 900 bin kişi oldu. Bakınız nereden nereye? 66 bin kişi nerede, 900 bin kişi nerede?

Şu anda, haftada ortalama 18 bin 279 çiftçi Ziraat Bankası'ndan kredi kullanıyor, her hafta. Bu kullanılan kredilerin de yüzde 93'ü sübvansiyon kredilerinden oluşuyor. Tarımsal krediler içerisinde yatırım kredilerinin payı 2002 öncesi yüzde 5 iken, bugün yüzde 40'a ulaştı. Takipteki tarımsal kredilerin oranı 2002'de yüzde 62'leri aşmıştı. Bakın burası çok önemli, kredi alan her 100 çiftçiden 62'si borcunu ödeyemiyordu. Şimdi dikkatinizi çekiyorum, takipteki kredi oranı bugün yüzde 1.6'ya geriledi.

Şimdi bizim sevgili muhalefetimiz neyi kullanıyor? İşte bu 1.6'lık oranı görüyor ve sadece bununla konuşuyor. Yani yüzde 62'den buraya geldiğimizi görmüyor. Sağdan soldan en marjinal örnekleri toplayıp manzara buymuş gibi sunuyor. Yani 100 kişiden 62'si takibe düşüyordu, 100 kişiden 1.6'sı takibe düşüyor. İnsafın yok mu yahu?



Çiftçiye faiz müjdesi

Şimdi geliyorum çiftçilerimize vereceğim müjdeye. Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi faiz oranı 2002 yılında yüzde 59'du, kim var iktidarda, DSP var, MHP var, ANAP var. Biz bunu en son yüzde 13 seviyesine kadar indirmiştik. Bu oran da çiftçimize yüzde 0 ile 9.75 arasında yansıyordu. Şimdi 1 Ocak 2011'den itibaren Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi faiz oranını yüzde 13'ten yüzde 10'a çekiyoruz.

Hayvancılık ve tarımsal sulama kredilerine hazine tarafından yüzde 100 faiz desteği vermeye devam ediyoruz. Yani bu alanlarda kredi faiz oranı ne oluyor, 0. Diğer tüm kredilerde ise Hazine artık faizin yüzde 25'ini değil, yüzde 50'isini karşılayacak. Yani çiftçimiz Ziraat Bankası'ndan artık yüzde 0 ve yüzde 5 aralığında kredi kullanılabilecek. Düşük faizli kredi kullanımı nedeniyle oluşacak gelir kayıpları karşılığında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacak ödemeler için 2011 bütçesinde 776 milyon lira kaynak ayırdık. Yani bütçeye ek yük getirmiyoruz. Bu yeni faiz oranlarının çiftçimize, köylümüze, üreticimize hayırlı olmasını diliyorum."



