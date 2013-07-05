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Başbakan'dan Mursi'ye destek: Sandık demokrasinin namusudur

Başbakan Erdoğan, Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı'nın Cevahir Otel'deki kapanış oturumunda konuştu

05 Temmuz 2013 18:06

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Mısır'da vuku bulan hadiseler üzerinden bazı değerlendirmeleri paylaşmak isterim. Bölgenin parametreleriyle Türkiye'yi analiz etmek mümkün değildir. Türkiye farklı bir yerdedir. İki ülkenin ortak tarihi çok eskiye dayanır. Türkiye ile Mısır arasındaki  fiziki mesafe ayrılık sebebi olmamıştır. Halkları kardeş iki ülkedir.

 

Çok bedeller ödedik

 

Biz demokrasi yolunda çok bedeller ödedik, dersler çıkardık, tecrübeler edindik. Başka devletlerin bu acıları çekmesini arzulamayız. Her askeri darbe Türkiye'ye onlarca yıl kaybettirmiştir. Kazanımları heba etti. Darbelerin sahipleri insanların gönlünde mahkum edilmiştir. Sadece darbeleri yapanlar değil alkış tutanlar da aynı şekilde mahkum edilmişlerdir. Darbelerin hedefi halktır, gelecektir, demokrasidir.

Batı'ya şaşıyorum hala yaşanana darbe dememiştir. Hani batı demokrasiden yanaydı. Batı samimiyet testinde sınıfta kalmıştır. Demokratik darbe olmaz.

Sandık demokrasinin namusudur. Elbette sandık her şey değidir. Ama kimse de bu sözün arkasına sığınıp demokrasi dışı yollara kapı aralayamaz.

 

Darbeye darbe diyemediler

 

Özellikle Avrupa Birliği, darbeye darbe diyemeyerek tekrar kendi ilkelerini ayaklar altına almıştır. Sandık demokrasinin namusudur Elbette sandık her şey değildir, ancak bu sözün ardına sığınıp kimse demokrasi dışına çıkamaz. Şu anda Mısır’da olan azınlığın çoğunluğa tahakkümü, zulmüdür.

“Sandık her şey değildir” bahanesinin arkasına sığınmak, “Dağdaki çobanla benim oyum bir mi” bahanesinin arkasına sığınmak, 2 bin 500 yıl önceki ilkelliği savunmaktır.

Elindeki silah gücüne güvenen demokrasi inşa edemez, medyaya güvenen demokrasi inşa edemez, arkasındakilere güvenip sesini çok çıkaran demokrasi inşa edemez."

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