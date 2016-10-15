Başbakan'dan muhalefete yeni öneri: Başkanlıkla birlikte ne istiyorsanız ikisini de millete soralım

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirmesinin ardından başlayan başkanlık sistemi tartışmasına ilişkin yeni öneride bulundu. Yıldırım "Diğer partilere diyoruz ki gelin Meclis'ten bu anayasayı geçirelim, kararı millete bırakalım. Başkanlık değil de, başka bir şey istiyoırsanız buyrun ikisini de sorarım millete" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

Yıldırım, Türkiye'de istikrarın sürmesinin başkanlık sistemine bağlı olduğunu ifade ederek "Kararı millete, gençlere bırakalım. Bakalın ne karar veirlecek. Onların verdiği kararın basşımızın, gözümüzün üzerinde yeri vardır. Biz milletimizle gurur duyuyoruz. Sağlam bir istikrarın tek yolu başkanlık sistemidir" dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le yaşanan krize sebep olan sözlerini hatırlatarak "Avrasya Tüneli de 20 Aralık'ta hizmete geçecek. Sarayburnu'ndan gireceksiniz Haydarpaşa'dan çıkacaksınız. 2 dakikada. Bir one minute var bir de two minute var" diye konuştu.

Çamlıca Bağlantı Yolu'nda düzenlenen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, BDDK ve SPK hizmet binalarının temel atma töreninde konuşan Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yeni iş yerleri olacak. Yeni iş alanları olacak. Gençlerimize iş imkanları olacak. İstanbul öyle bir şehir ki Napoleon diyor ki eğer dünya tek ülke olsa mutlaka başkenti İstanbul olur.

"Hangi şehirde yaşadığımızı hangi şehre mensup olduğumuzu anlayalım. İstanbul demek Türkiye demektir. İstanbul Türkiye’nin özetidir. Anadolu’nun doğusundan batısından kuzeyinden güneyinden bütün vatandaşlarımız kardeşlerimiz İstanbul’a geldi. Geleceğimizi istikbalimizi bu şekilde inşa etmeye başladık.

"Bu Osmangazi Köprüsü’nün hikayesini biliyorsunuz değil mi? 50 senedir bir köprü yapılacak. En son depremi bahane ettiler. Ondan sonra proje rafa kalktı. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü aynı şekilde dünyanın en büyük havalimanı…

"2002'den bu yana yaptıklarımızı anlatmaya lüzum yok. Sadece İstanbul... İstanbul-İzmir otoyolu. Osmangazi Köprüsü'nü açtık. Şimdi Bursa'dan İstanbul'a bir saatte geliyor insanlar. 2018'de İzmir'e gitmek isterseniz 2 saat 50 dakikada gideceksiniz. Siz sabah trafik olduğunda Ümraniye'den havalimanına 2 saatte gidebilir misiniz? Ama İzmir'e 2 saat 50 dakikada gideceksiniz.

"Avrasya Tüneli de 20 Aralık'ta hizmete geçecek. Sarayburnu'ndan gireceksiniz Haydarpaşa'dan çıkacaksınız. 2 dakikada. Bir one minute var bir de two minute var.

"İstanbul yatırımcılar için en ideal yerdir. Onun için bu merkeze ihtiyaç var. Bunun kararını verdik. Bir iki sene içinde buralarda muazzam tesisler, binalar tamamlanacak. Burada sadece bugün temelini attığımız BDDK'nın SPK'nın yeri yok. Aynı zamanda başka kurumlar da var. Ben buradan çağrı yapıyorum. Bütün bankalarımız bir an önce burada temeli atsınlar. Finans merkezi demek hepsinin bir araya gelerek güçlerini birleştirmesi demek.

"Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Yedi tepe İstanbul'a yedi tane dev eser yapacağız dedik. Bunları teker teker yapıyoruz.

"İstikrarın yolu başkanlıktan geçer"

"İstikrar sürecek Türkiye büyümeye devam edecek. Nasıl olacak? Başkanlıkla olacak. Biz diyoruz ki, millete hepinizin sözü var. Bizim de sözümüz var. Ne dedik? Hep seçimlerde yeni anayasayı yapacağız. Ve Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getireceğiz. İstikrarın kalıcı hale gelmesinin yolu başkanlıktan geçiyor. Bakın 7 Haziran'da neler yaşadık. Hükümet kurulabildi mi? Allah'tan millet tehlikeyi gördü ve hemen kararını değiştirdi.

Muhalefete yeni öneri: İkisini de soralım

"Diğer partilere diyoruz ki gelin Meclis'ten bu anayasayı geçirelim, kararı millete bırakalım. Biz başkanlık diyoruz. Başkanlık Türkiye için gereklidir diyoruz. Başkanlıkta güçlü siyasi irade var. Başkanlıkta Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği var. Siz başkanlık değil de başka bir model öneriyorsanız buyrun ikisini de soralım millete. Milletin verdiği kararın başımızın üstünde yeri var.